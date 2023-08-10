عطاف: الجزائر تعرف مسيرة تجديد واعدة تحت قيادة الرئيس تبون (صور)

في لقاء مع ممثلين عن أفراد الجالية الجزائرية في الولايات المتحدة

جانب من لقاء عطاف مع الجالية

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة.

ونقل الوزير عطاف بهذه المناسبة، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أفراد الجالية، مؤكدا لهم “حرصه على تعزيز مكانة أبناء الجزائر المقيمين بالمهجر، وترسيخ الروابط التي تجمعهم بالوطن الأم”.

“وقد شكل اللقاء فرصة للاطمئنان على أحوال الجالية الجزائرية، وإطلاعها على آخر التطورات المسجلة على الصعيد الوطني. في سياق مسيرة التجديد الجذري والواعد الذي تعرفه الجزائر تحت قيادة الرئيس تبون”.

كما أطلع الوزير عطاف أفراد الجالية على نتائج زيارته إلى واشنطن. وتبادل معهم الرؤى حول “الحركية الجديدة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الأمريكية”.

ونوّه الوزير في هذا الصدد، بدور الجالية في تعزيز التقارب الجزائري الأمريكي، وتمكين الجزائر من “كسب رهانات التنمية وتحقيق التطور المنشود”.