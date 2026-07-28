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إلى جانب جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط

عطاف والصفدي يبحثان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الشروق أونلاين
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عطاف والصفدي يبحثان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أرشيف
وزير الخارجية الجزائري ونظيره الأردني

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي.

حيث ناقش الوزيران، حسب ما نقله بيان للخارجية الجزائرية، مستجدّات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها التصعيد المُمنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشريف.

“والذي تجسد مجددًا في اقتحام مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم أمس. في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، يقول البيان.

وشدّد الطرفان على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وأكدا على ضرورة حشد دعم المجتمع الدولي بغرض وضع حد لهذه الممارسات والانتهاكات المتكررة.

“التي من شأنها تقويض الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. والإضرار بجهود تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة برمتها”.

كما بحث الوزيران التطورات الأخيرة بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. وعلى وجه الخصوص، جهود خفض التصعيد وأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والسلمية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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