في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول القضية الصحراوية أكتوبر المقبل

عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية

عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية
جانب من اللقاء

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الثلاثاء، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان للخارجية، في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول القضية الصحراوية شهر أكتوبر المقبل. حيث ينتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريرا حول مساعيه الرامية لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

وجدد وزير الدولة عطاف بالمناسبة، التعبير عن “دعم الجزائر ومساندتها لجهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومبعوثه الشخصي، في سبيل إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية. بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير”.

كما شدد عطاف على “الدور المحوري والحيوي المنوط بمنظمة الأمم المتحدة”. مشيرا إلى “ضرورة أن تنضوي تحت لوائها جميع المساعي والمبادرات الهادفة لتنظيم مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.

قبل أن يؤكد على “تمسّك الجزائر بضرورة إعلاء العقيدة الأممية الراسخة في مجال تصفية الاستعمار”. مشيدا بـ”مكانة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). كوجه من أحد أوجه التزام المجموعة الدولية بتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”.

