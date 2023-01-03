عطال مرشح للتواجد في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي لعام 2022

اختارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، الظهير الأيمن الجزائري وفريق نيس، يوسف عطال، ضمن اللاعبين المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي للسنة الماضية 2022.

ووصفت الصحيفة الرياضية الفرنسية يوسف عطال بـ”المدافع المتكامل”، واعتبرته أحد أفضل الأظهرة في الدوري الفرنسي، وهذا إلى جانب المغربي، أشرف حكيمي والفرنسي جوناثان كلوس.

وحسب “ليكيب” فإن أرقام عطال مبهرة مقارنة ببقية اللاعبين الناشطين في مركزه، حيث أشارت إلى كونه أكثر ظهير أيمن يقوم بلقطات تؤدي لتسديدات على المرمى بمعدل “3.75 تسديدة كل 90 دقيقة”.

كما أنه أفضل ظهير أيمن من حيث المراوغات الناجحة بـمعدل 1.59 مراوغة ناجحة كل مباراة، إضافة لكونه الأفضل في التدخلات بمعدل “4.9” في كل مباراة.

وتحسرت “ليكيب” في نهاية المطاف، على سوء حظ يوسف عطال بسبب “نحس الإصابات” الذي يلاحقه، وجعله يكتفي بلعب 16 مباراة فقط خلال عام 2022.