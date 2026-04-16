عميد مسجد باريس يوجه رسالة إلى فرنسا بعد استقبال بابا الفاتيكان في الجزائر

وجه شمس الدين حفيظ، عميد مسجد باريس، رسالة إلى فرنسا بعد استقبال الشعب الجزائري لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر بطريقة لافتة.

وفي مقال نشره عبر الموقع الإلكتروني لمسجد باريس، قدم حفيظ قراءة خاصة لهذه الزيارة، حيث ركّز على خصوصية التجربة الجزائرية في التعايش والانفتاح، مؤكدا أن الاستقبال الذي حظي به البابا عكس صورة نادرة لمجتمع قادر على احتضان الاختلاف دون أن يفقد هويته.

وأشار إلى أن هذا السلوك ليس وليد الصدفة، بل نتيجة تاريخ طويل من المعاناة والتجارب التي صقلت وعي الجزائريين، مبرزا أن الزيارة تحمل بعدا رمزيا عميقا، خاصة في ظل ارتباطه الفكري بالقديس أوغسطينوس، أحد أبرز رموز المسيحية الذين وُلدوا في شمال إفريقيا.

وتوقف عند خطاب البابا في جامع الجزائر الأعظم، معتبرا أنه تضمّن مواقف شجاعة حول العدالة الاجتماعية، والهجرة، والحوار بين الأديان، إضافة إلى دعوته إلى بناء مجتمعات قائمة على الرحمة والتضامن.

في ذات السياق، وجّه حفيظ رسالة واضحة إلى فرنسا قال فيها إن ما بدا في الجزائر ليس استثناء عابرا، بل تجربة حيّة تثبت أن التعايش بين الانتماءات ممكن وواقعي، لا مجرد فكرة مثالية، مشدّدا على أن الإسلام يعتبر مصدرا للوحدة بفضل قيمه.

وأشاد بالتلاقي اللافت بين موقف البابا والرئيس عبد المجيد تبون بشأن القضية الفلسطينية، في مشهد يعكس إمكانية التقارب بين المرجعيات المختلفة حول القضايا الإنسانية الكبرى.

وختم حفيظ تصريحه بالتأكيد على أن الجزائر قدّمت درسا مهما للعالم، مفاده أن التعايش ليس شعارا نظريا، بل ممارسة يومية تقوم على الثقة والانفتاح واحترام الآخر.

يذكر أن بابا الفاتيكان عبّر يوم أمس الأربعاء، في رسالة شكر وجّهها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن امتنانه على حفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته إلى الجزائر.

وجاء في رسالة البابا بعد مغادرته البلاد متوجّها إلى الكاميرون:”وأنا أغادر الجزائر، أعرب عن امتناني العميق لفخامتكم، وللشعب الجزائري، الذي يحظى بمكانة خاصة في قلبي، على الاستقبال الحارّ والحفاوة التي حظيت بها خلال زيارتي”.