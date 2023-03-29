عنابة: عقوبات لغاية 20 سنة سجنا في قضية عصابة الأحياء بسيدي سالم
أصدرت محكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة يوم الأربعاء، أحكاما تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر حبسا نافذا، في حق 82 شخصا، تورطوا في قضية عصابة أحياء بسيدي سالم في بلدية البوني بولاية عنابة.
وقضت المحكمة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق 46 متهما من أصل 60 متهما تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية. بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج لكل مُدان.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بـ3 سنوات سجنا نافذا في حقّ 13 متهما آخر في هذه القضية. و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة.
فيما صدر في حق مجموع المحكوم عليهم حضوريا، حكم بدفع ما قيمته 10 مليون دينار كتعويض مشترك للخزينة العمومية.
وأصدرت المحكمة في ذات القضية أحكاما غيابية بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية ب،2 مليون دينار، في حق 22 متهما آخرا متابعين في هذه القضية، لا يزالون في حالة فرار.
وتمت متابعة 82 شخصا في هذه القضية، بتهم :
- ترأس عصابة أحياء،
- المشاركة في مشاجرة وعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح بظروف التعدد واستعمال أسلحة،
- بالإضافة إلى جنحة تخزين أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء مع العلم بغرضها.
- تحطيم أملاك عمومية للدولة،
- التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم،
- والتحريض على التجمهر المسلح،
- وعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد.
وتعود أحداث هذه القضية إلى 15 مارس الجاري، حيث تم توقيف المتهمين بحي سيدي سالم، على خلفية محاولة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب هجومية اقتحام مقر للأمن بذات الحي والاعتداء وتحطيم أملاك عمومية.