عودة آيت نوري وأيضا الأمل في إحراز لقب “البريمرليغ”

عاد اللاعب الدولي الجزائري آيت نوري مساء الأحد، لِخوض المقابلات الرسمية مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد غياب اقترب من فترة الشهر.

ويُشير تاريخ الـ 17 من مارس الماضي، إلى موعد آخر مباراة للمدافع آيت نوري مع فريقه “الأزرق السماوي”، وكانت ضد نادي ريال مدريد الإسباني، بِرسم إياب ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وبعدها، غاب آيت نوري بِسبب مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في ودّيتَي غواتيمالا والأوروغواي، وأيضا لِقرارات فنية اتّخذها المدرب جوسيب غوارديولا.

ودخل آيت نوري إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 64، من عمر مواجهة المضيّف نادي تشيلسي، لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الإنجليزية. وحينها كان فريقه مانشستر سيتي متقدّما في النتيجة بِثُنائية نظيفة، قبل أن يُنهيها بِفوز حصيلته (0-3).

وأمسى مانشستر سيتي وقد ضيّق الخناق على الرائد نادي أرسنال، حيث يحوز فريق المدرب غوارديولا 64 نقطة في الرتبة الثانية، نظير 70 نقطة لِنادي أرسنال. لكن زملاء آيت نوري تنقصهم مباراة متأخّرة تُجرى لاحقا.

وفي الجولة المقبلة بِتاريخ الـ 19 من أفريل الحالي، يلعب مانشستر سيتي بِميدانه مع الضيف أرسنال، وهي فرصة لِتذليل الفارق إلى ثلاث نقاط، ورفع رجال غوارديولا فرص إحراز لقب “البريمرليغ”، المنافسة التي تُلعب بِصيغة 38 جولة.