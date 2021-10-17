غلام يرغب في العودة إلى المنتخب الوطني قبل “الكان”

استرجاع مستواه مع نابولي الإيطالي هدفه الأول

يسارع الدولي الجزائري فوزي غلام، الزمن لاسترجاع مستواه مع ناديه الحالي نابولي الإيطالي، لفتح أبواب العودة مجددا إلى المنتخب الوطني قبل نهائيات كأس إفريقيا، المقرر إقامتها ما بين 9 جانفي إلى غاية 6 فيفري من العام الجديد بالكاميرون.

وعانى غلام من سلسلة إصابات خطيرة أثرت على مشواره الكروي في الأعوام الماضية، منذ أول إصابة خطيرة تعرض لها في نوفمبر 2017، خلال مواجهة فريقه نابولي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار رابطة أبطال أوروبا، غيّرت مجرى مسيرته الكروية، بعد ما اضطر لإجراء العديد من العمليات الجراحية بعدها على مستوى الركبة، الأمر الذي تسبب في تراجع مستواه بشكل رهيب، واضطره للغياب عن المنتخب الوطني منذ تلك الفترة، رغم عودته لفترات متقاطعة.

بلماضي أكد بأنه يتواجد ضمن القائمة الموسعة

وعاد غلام مؤخرا إلى التدريبات مع ناديه الإيطالي، كما كان حاضرا في مواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي، غير أنه بقي حبيس دكة الاحتياط، بعد غياب دام 7 أشهر كاملة، الأمر الذي جعله يفكر مجددا في إمكانية العودة إلى المنتخب الوطني في أقرب الآجال. وسبق لغلام وأن أكد في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بأن عدم تواجده مع “محاربي الصحراء”، خلال العامين الماضيين يعود لأسباب رياضية، مؤكدا بأن استبعاده أمر منطقي إلى أبعد الحدود، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال يطمح لحمل قميص النجمتين في أقرب وقت ممكن، وقال في هذا السياق: “التواجد رفقة المنتخب الوطني، يتطلب جاهزية عالية، وأيضا المشاركة بصفة مستمرة مع فريقك، وهي نقطة غير متوفرة حاليا.. دون نسيان المنافسة على منصبي، وهو ما يجعلني خارج حسابات المدرب حاليا، وأتفهم هذا الوضع جيدا”، وتابع: “عدم تواجدي مع الخضر يعود بالدرجة الأولى بسبب غيابي عن المشاركة، حيث إنني لا ألعب كثيرا، وعندما ألعب يمكنني الحديث عن إمكانية استرجاع مكانتي مع المنتخب الوطني”.

إلى ذلك، أشار مصدر مقرب جدا من غلام لـ”الشروق”، إلى أن اللاعب يسعى حاليا لاسترجاع مستواه البدني بالدرجة الأولى مع نادي نابولي وخوض بعض المواجهات الرسمية، قبل التفكير في العودة إلى المنتخب الوطني مجددا، على اعتبار أنه لم يغلق الباب إطلاقا في العودة إلى “الخضر”، وأوضح ذات المصدر أن غلام يرغب في المشاركة مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا المقبلة وخوض اللقاء الفاصل من تصفيات كأس العالم قطر 2022 شهر مارس المقبل، وهذا في حال التأهل، غير أن الأمور لن تكون سهلة في ظل المنافسة الشديدة في المنتخب الوطني على مستوى منصبه في الجهة اليسرى من الدفاع، بتواجد اللاعب الذي كسب ثقة بلماضي رامي بن سبعيني المحترف بنادي بوروسيا موشنغلادباخ الألماني، فضلا عن لاعب جنوى الايطالي محمد فارس.

وكان مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، قد تحدث مؤخرا عن وضعية غلام، حيث قال إن لاعب نابولي الايطالي لا يزال يحظى باهتمام ومتابعة من قبل الطاقم الفني لـ”الخضر” وهو لا يزال ضمن قائمته الموسعة، مبديا سعادته بتماثل اللاعب إلى الشفاء في الآونة الأخيرة.