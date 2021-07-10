غولام سيكون جاهزا بعد بداية الموسم بأسابيع قليلة

اقترب من التعافي بشكل كامل

أكد موقع “كالتشيو ميركاتو الإيطالي”، أن الدولي الجزائري فوزي غولام خضع، خلال الساعات الماضية، لفحوصاتٍ جديدةٍ في أهم المراكز الصحية في العاصمة الإيطالية روما برفقة طبيب نادي نابولي، وذلك لمتابعة تطور الإصابة.

وبحسب ما أكده الموقع، فإن غولام يخضع لبرنامج خاص، وهو اقترب من التعافي بشكل كامل، بما أنّه احترم تعليمات طبيب النادي، وتقيد بالبرنامج الذي وقع الاتفاق عليه مسبقاً حتى يتفادى حصول مضاعفات صحية خطيرةٍ قد تهدد مسيرته. ولئن لم يحدد الموقع موعد عودة غولام إلى خوض المباريات الرسمية، فإن كل المؤشرات تؤكد أنّه سيكون جاهزاً بعد بداية الموسم بأسابيع قليلة، وذلك في انتظار قرار إدارة الفريق بخصوص مستقبله مع النادي، بما أن رحيل المدرب غاتوزو غيّر الكثير في نادي نابولي.

وكان المدافع الجزائري فوزي غلام قد تعرض لإصابتين خطيرتين في الأربطة المتقاطعة، حرمتاه تأكيد مستواه الرائع مع نادي نابولي، حيث كان واحداً من أفضل المدافعين في الكالتشيو، وتميّز أساساً بمساندته المتواصلة للعمل الهجومي، وكذلك، فإن دقة تمريراته ساعدت نابولي أكثر من مرة.

وكانت الإصابة التي تعرّض لها غولام خلال الموسم الماضي خطيرةً، باعتبار أنها هددت مسيرته، بما أنّه أُصيب للمرة الثانية، وفي مثل هذه الوضعيات يصعب عليه العودة إلى سالف قوّته، وخاصة أن العلاج يتطلب منه الابتعاد عن المباريات فترة طويلةً.