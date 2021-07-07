فتوى تحريم شراء الفحم.. جمعية العلماء تخرج عن صمتها

نشرت جمعية العلماء المسلمين توضيحا حول فتوى تخص تحريم شراء الفحم نسبت للجمعية ونشرت عبر مختلف وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الجمعية، الأربعاء، في بيان لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنها نشرت رأيا للشيخ الدكتور بلخيري حول تحريم شراء الفحم وقد حُمل على أنه رأي وفتوى من جمعية العلماء المسلمين.

وقالت الجمعية في بيانها أنه ما يتم نشره باسم الجمعية يكون عادة واضحا مبيّنا سواء كان تصريحا أو رأيا أوفتوى ، ويكون باسم مكتب الجمعية، أو رئيس الجمعية أو باسم “لجنةالدعوة والإرشاد والفتوى و لا ينبغي الخلط والمزج بين رأي لصاحب اجتهاد وبين موقف الجمعية.

وقالت الجمعية أنه “ليس كل ما ينشر على صفحة الجمعية هو منسوب لها ولا يعبر بالضرورة عن رأي الهيئة أو المؤسسة”.

وأوضحت الجمعية أن هذا الرأي للأستاذ الدكتور الطاهر بلخيري لا صلة له بموقف الجمعية، ولا يمثل فتوى تخص الجمعية، وإنما تمّ نشـره بناء على مراسلة من بعض القراء ’الذين يتعاونون في التنبيه والتواصل والاقتراح.