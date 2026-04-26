 فلكيا.. هذا موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى  

كشفت حسابات مواقع فلكية عربية عن التواريخ المتوقعة لموعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك لعام 2026.

وأفاد موقع طقس العرب أنه بحسب الحسابات الفلكية، يحدث الاقتران المركزي (المحاق) يوم السبت 16 ماي 2026 عند الساعة 11:01 مساءً بتوقيت السعودية، أي قبل موعد تحري الهلال بيوم واحد.

وخلال يوم التحري الموافق الأحد 17 ماي 2026، تشير البيانات الفلكية إلى أن الشمس تغرب في الرياض عند الساعة 6:30 مساءً، بينما يغرب القمر عند الساعة 7:29 مساءً، ما يعني بقاءه في الأفق لمدة تقارب 59 دقيقة، مع بلوغ عمر الهلال نحو 19 ساعة و29 دقيقة، وهي مؤشرات تُعد فلكياً داعمة لاحتمال رؤيته في حال صفاء الظروف الجوية.

تُرجّح التقديرات الفلكية أن يوم الاثنين 18 ماي 2026 سيكون أول أيام شهر ذو الحجة 1447 هـ، على أن يتم تأكيد ذلك رسمياً عبر الجهات الشرعية المختصة في الدول الإسلامية بعد ثبوت رؤية الهلال.

وبناءً على هذه المعطيات، يُتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 26 ماي 2026 يوم الوقوف بعرفة، وهو أعظم أيام الحج وأهم محطاته الروحانية.

يُتوقع أن يكون يوم الأربعاء 27 ماي 2026 (10 ذو الحجة 1447 هـ) أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول الإسلامية.

وتبقى هذه المواعيد تقديرات فلكية قابلة للتغيير، إذ يُعتمد بشكل نهائي على ثبوت رؤية هلال شهر ذو الحجة وفق المعايير الشرعية المعتمدة في كل بلد.