فوزي غولام يوجّه هذه الرسالة لمدرب نابولي الإيطالي

لا زال ينتظر مشاركته الأولى بعد غياب دام 8 أشهر

ينتظر المدافع الجزائري، فوزي غلام، نجم نادي نابولي الإيطالي، فرصة العودة للمشاركة في المباريات بصفة رسمية على أحّر من جمر، بعد أن تمكن من العودة إلى قائمة فريقه بداية الشهر الجاري، دون أن يمنحه المدرب لوتشيانو سباليتي فرصة المشاركة ولو في دقيقة واحد لحد الساعة، مفضلا التريث قبل إعادة اللاعب الجزائري إلى أجواء المباريات.

وكان غلام تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة شهر مارس الماضي، وخضع لتدخل جراحي أبعده عن الملاعب لمدة 8 أشهر قبل أن يعود إلى حسابات سباليتي بداية الشهر الجاري، عقب تعافيه الكامل من الإصابة في انتظار وصوله إلى الجاهزية البدنية المثالية قبل العودة للمشاركة في المباريات، ونشر المدافع الجزائري صورة له على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “انستغرام”، يظهر فيه وهو بصدد الاستعداد لتنفيذ ركنية في مباراة سابقة مع نادي الجنوب الإيطالي، ما صنفته وسائل الإعلام الإيطالية في خانة الرسالة المشفرة من غلام للمدرب ستيفانو بيولي، تتضمن رغبته الشديدة في العودة للمشاركة في المباريات.

وتواجد غلام في قائمة النادي الإيطالي في ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي، أمام فيورنتينا وتورينو وروما على التوالي، لكنه لم يغادر مقاعد البدلاء، ولم يمنح بيولي الفرصة لغلام في المشاركة لأي دقيقة وفضل الاعتماد على المدافع البرتغالي ماريو روي، وأكدت وسائل الإعلام الإيطالية بأن غلام أصبح لا يطيق البقاء في دكة البدلاء وهو يريد لعب أدوار أخرى بعد أن سئم الابتعاد عن المنافسة، ولهذا نشر تلك الصورة التي تُذّكره بأيام تألقه مع نابولي.