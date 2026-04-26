فيديو تحرش بفتاة داخل حافلة يقلب شبكات التواصل.. ما القصة؟

قلب مقطع فيديو متداول خلال الساعات القليلة الماضية، شبكات التواصل الاجتماعي، بعد توثيقه حادثة تحرّش بفتاة داخل حافلة نقل للمسافرين.

يظهر في المقطع الذي صوّرته إحدى الفتيات، قيام قابض الحافلة بالتحرش بإحدى الراكبات، في مشهد مخز أثار استنكارا واسعا، حيث اعتبر ناشطون أن مثل هذه السلوكيات المشينة تمس بحرمة الأفراد وتزرع الخوف داخل الفضاءات العمومية ووسائل النقل.

وأعرب البعض عن غضبهم كون الفتاة المتحرش بها ترتدي حجابا شرعيا، لافتين إلى أن القابض اختار ضحيته بعناية لإدراكه بأنها ستصمت خوفا من الفضيحة.

وطالب كثيرون بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق في الحادثة، مع تطبيق أقصى العقوبات القانونية على المتورط، حتى يكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على كرامة الآخرين أو المساس بأمنهم.

في ذات السياق، أصدرت شرطة الجزائر العاصمة بيانا قالت فيه: “أوقفت عناصر الأمن الحضري التاسع بئر مراد رايس (أمن ولاية الجزائر)، شخص مشتبه فيه، على خلفية الفعل العلني الفاضح المخل بالحياء”.

وأضافت: “الفعل تمّ تداوله ضمن مقطع فيديو على وسائط التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب وهو يتحرٌش بفتاة كانت على متن الحافلة، وباستغلال معطيات الفيديو المنشور والتحقّق من صحته، وتحت إشراف النيابة المختصة، تمكن محققو المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيه الذي يعمل كقابض بحافلة نقل المسافرين وتوقيفه بإحدى محطات النقل”.

وتابعت: “تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية الفعل العلني الفاضح المخل بالحياء بالمكان العام مع المساس بالحرمة الجنسية للأشخاص”.