فيديو لتدخّل طائرات الإطفاء لإخماد حريق في بجاية

أظهر مقطع فيديو نشرته مصالح الحماية المدنية يوم السبت، جانبا من تدخلات طائرات الإطفاء، لإخماد حريق بمنطقة بوليماط في ولاية بجاية.

ونشرت ذات المصالح في وقت سابق من اليوم، وضعية حرائق الغابات التي نشبت بولايتي بجاية وتيزي وزو. إلى غاية صباح السبت.

ويستمرّ تدخّل عناصر الإطفاء لإخماد حريق نشب في غابة عش الباز ببجاية. في حين تمّ إخماد حريقين بغابة إيفداسن بولاية تيزي وزو، وبمهوي في بلدية تيشي ببجاية أيضا.