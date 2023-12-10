فيديو لمقاوم فلسطيني يحتفل بتفجير دبابة يجتاح الشبكات.. شاهد كيف تحول إلى أيقونة!
اجتاح فيديو لمقاوم فلسطيني يحتفل بتفجير دبابة إسرائيلية شبكات التواصل الاجتماعي، ليتحول في لمح البصر إلى أيقونة للنضال بطريقته العفوية.
واحتفى نشطاء بالروح القتالية التي ظهر عليها أحد أفراد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مبدين إعجابهم بطريقة احتفاله العفوية أثناء تدمير إحدى آليات جيش الاحتلال.
كاركتير ” ولعت ” 🇵🇸🔻 pic.twitter.com/Lesrh5lfmo
— الحُر (@Elhor_ps) December 8, 2023
ظهر المقاوم في المقطع المنتشر كالنار في الهشيم والذي حقق تفاعلا واسعا، وهو يقفز مبتهجا، ويردد عبارة «ولعت» في إحدى الاشتباكات على محاور التقدم في تخوم مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
يذكر أن المقطع الخاص بالمقاوم اقتطع من فيديو نشرته سرايا القدس، الجمعة، لإعلان استهداف مقاتليها 3 آليات لجيش الاحتلال، وقد تصدرت كلمة «ولعت» على إثر نشره قائمة الوسوم الأعلى تداولا على منصة «إكس» في مصر ولبنان وقطر والأردن والكويت والجزائر.
هشتاغ #ولعت يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعـي!
بعد كلمة المجاهد في سرايا القدس ” ولعت ” بعد ضربة دبابة للاحتلال واشتعال النيران فيها #طوفان_الأقصى#ولعت pic.twitter.com/M8iHoJJ8kX
— الحـمــزة حمـيــد الـديــن (@hamzah123450) December 10, 2023
ولفت ناشرو الفيديو إلى أن مظهر المقاوم الفلسطيني بدا بسيطا، حيث كان ينتعل حذاء خفيفا وقميصا قصير الأكمام، على عكس أعدائه في الجهة المقابلة من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، لذلك تعتبر فرحته بالنصر أفضل احتفالية على الإطلاق.
💥 المعنى الحقيقي لـ طار من الفرحة
شاب اصطفاه الله ولا يحمل فوق رأسه
خوذة مصفحة , بشبشب وتي شيرت نص كم
فى البرد يدمر الميركافا من مسافه صفر
اغلى واجمل قفزة#حماس_تمثل_أمة_الإسلام #ابو_عبيدة #يحيى_السنوار #ولعت#كتائب_القسام #غزه_مقبرة_الغزاة #أبوعبيدة pic.twitter.com/KcYAe1ZZiI
— وفاء أمير 🇵🇸 𓂆 (@wafa8Amir) December 9, 2023
وقال آخرون إنه في دقيقة استطاع تمرير عديد الرسائل التي في مقدمتها الثقة بالله والثبات وعدم التولي.
في دقيقة واحدة فقط
اعطى هذا الغزاوي اربعة دروس
في العقيدة، والثقة بالله، الثبات، والرضا بأقدار الله. #غزه_مقبرة_الغزاة#ولعت pic.twitter.com/V8GuyzAXkv
— ﮼عبدالسلام،وافي🔻🇵🇸✌🇾🇪🔻 (@a3wafi) December 9, 2023