فيديو لمقاوم فلسطيني يحتفل بتفجير دبابة يجتاح الشبكات.. شاهد كيف تحول إلى أيقونة!

اجتاح فيديو لمقاوم فلسطيني يحتفل بتفجير دبابة إسرائيلية شبكات التواصل الاجتماعي، ليتحول في لمح البصر إلى أيقونة للنضال بطريقته العفوية.

واحتفى نشطاء بالروح القتالية التي ظهر عليها أحد أفراد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مبدين إعجابهم بطريقة احتفاله العفوية أثناء تدمير إحدى آليات جيش الاحتلال.

ظهر المقاوم في المقطع المنتشر كالنار في الهشيم والذي حقق تفاعلا واسعا، وهو يقفز مبتهجا، ويردد عبارة «ولعت» في إحدى الاشتباكات على محاور التقدم في تخوم مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

يذكر أن المقطع الخاص بالمقاوم اقتطع من فيديو نشرته سرايا القدس، الجمعة، لإعلان استهداف مقاتليها 3 آليات لجيش الاحتلال، وقد تصدرت كلمة «ولعت» على إثر نشره قائمة الوسوم الأعلى تداولا على منصة «إكس» في مصر ولبنان وقطر والأردن والكويت والجزائر.

ولفت ناشرو الفيديو إلى أن مظهر المقاوم الفلسطيني بدا بسيطا، حيث كان ينتعل حذاء خفيفا وقميصا قصير الأكمام، على عكس أعدائه في الجهة المقابلة من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، لذلك تعتبر فرحته بالنصر أفضل احتفالية على الإطلاق.

وقال آخرون إنه في دقيقة استطاع تمرير عديد الرسائل التي في مقدمتها الثقة بالله والثبات وعدم التولي.