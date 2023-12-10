-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

فيديو لمقاوم فلسطيني يحتفل بتفجير دبابة يجتاح الشبكات.. شاهد كيف تحول إلى أيقونة!

الشروق أونلاين
  • 476
  • 0
فيديو لمقاوم فلسطيني يحتفل بتفجير دبابة يجتاح الشبكات.. شاهد كيف تحول إلى أيقونة!

اجتاح فيديو لمقاوم فلسطيني يحتفل بتفجير دبابة إسرائيلية شبكات التواصل الاجتماعي، ليتحول في لمح البصر إلى أيقونة للنضال بطريقته العفوية. 

واحتفى نشطاء بالروح القتالية التي ظهر عليها أحد أفراد سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مبدين إعجابهم بطريقة احتفاله العفوية أثناء تدمير إحدى آليات جيش الاحتلال.

ظهر المقاوم في المقطع المنتشر كالنار في الهشيم والذي حقق تفاعلا واسعا، وهو يقفز مبتهجا، ويردد عبارة «ولعت» في إحدى الاشتباكات على محاور التقدم في تخوم مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

يذكر أن المقطع الخاص بالمقاوم اقتطع من فيديو نشرته سرايا القدس، الجمعة، لإعلان استهداف مقاتليها 3 آليات لجيش الاحتلال، وقد تصدرت كلمة «ولعت» على إثر نشره قائمة الوسوم الأعلى تداولا على منصة «إكس» في مصر ولبنان وقطر والأردن والكويت والجزائر.

ولفت ناشرو الفيديو إلى أن مظهر المقاوم الفلسطيني بدا بسيطا، حيث كان ينتعل حذاء خفيفا وقميصا قصير الأكمام، على عكس أعدائه في الجهة المقابلة من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، لذلك تعتبر فرحته بالنصر أفضل احتفالية على الإطلاق.

وقال آخرون إنه في دقيقة استطاع تمرير عديد الرسائل التي في مقدمتها الثقة بالله والثبات وعدم التولي.

مقالات ذات صلة
مصالح الأمن تطلق حملة تحسيسية للقضاء على ظاهرة إحتلال الأرصفة

مصالح الأمن تطلق حملة تحسيسية للقضاء على ظاهرة إحتلال الأرصفة

كيف سيكون شكل العاملين عن بعد بعد 25 عاما من ملازمة المنزل!

كيف سيكون شكل العاملين عن بعد بعد 25 عاما من ملازمة المنزل!

هل يمكن للخالة أن تعوض الوالدة؟

هل يمكن للخالة أن تعوض الوالدة؟

تحذيرات من اختفاء المناطق الرطبة في ظل تقلبات المناخ

تحذيرات من اختفاء المناطق الرطبة في ظل تقلبات المناخ

نصائح للوقاية من حوادث تسرب الغاز

نصائح للوقاية من حوادث تسرب الغاز

دعما لغزة.. نشطاء يدعون إلى “إضراب عالمي” الاثنين

دعما لغزة.. نشطاء يدعون إلى “إضراب عالمي” الاثنين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد