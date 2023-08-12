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قريبًا جدًا ولأول مرة.. العربي طرقان يغني في الجزائر

الشروق أونلاين
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قريبًا جدًا ولأول مرة.. العربي طرقان يغني في الجزائر
ح.م
طارق العربي طرقان وأبناؤه

أعلن الفنان القدير طارق العربي طرقان أنه سيحي قريبًا جدًا ولأول مرة، حفلا أوركيسترالي في الجزائر.   

ونشر الفنان العربي طارق العربي طرقان، منشورا على صفحته الرسمية على فيسبوك أعلن فيه قدومه للجزائر قائلا: “قريبًا جدًا ولأول مرة، حفل أوركيسترالي في الجزائر.”

وعرف العربي طرقان بأغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة على قناة “سبيستون” وقدم أشهر أغنيات الطفولة التي يحفظها الكثيرون.

واشتُهرت عائلة طارق العربي طرقان ذات الأصول الجزائرية بفرقتها الغنائية التي تعيد إحياء أغاني الطفولة وأشهر شارات مسلسلات الرسوم المتحركة وأغنيات “سبيستون” التي حُفرت في أذهان أجيال عدة من الأطفال والشباب، من بينها: “كابتن ماجد” و”هزيم الرعد” و”دروب ريمي” و”المحقق كونان”.

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