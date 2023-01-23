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قضية نيرة أشرف.. هذا قرار المحكمة بشأن الطعن في حكم إعدام القاتل

جواهر الشروق
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قضية نيرة أشرف.. هذا قرار المحكمة بشأن الطعن في حكم إعدام القاتل
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نيرة أشرف وقاتلها

أرجأت محكمة النقض النظر بطعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل زميلته طالبة المنصورة نيرة أشرف، تأجيلا إداريا لجلسة 9 فيفري المقبل.

وكانت المحكمة قد حددت، النظر بمذكرة الطعن في حكم الإعدام الصادر ضد قاتل نيرة في جلسة 26 جانفي الجاري.

وجاء قرار تأجيل أولى جلسات النظر في وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المتهم لوجود عطلة رسمية في البلاد.

وأوصت نيابة النقض المصرية برفض الطعن المقدم من الطالب الجامعي محمد عادل، المُدان بقتل زميلته وتأييد حكم إعدامه.

وأكدت في تقريرها الاستشاري عن الطعن، موافقة الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لصحيح القانون، وعدم سداد أوجه الطعن المقدمة من دفاع المتهم.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد حكمت، بإجماع الآراء بإعدام محمد عادل شنقا بعد موافقة مفتي الجمهورية.

وأودع المحامي المصري محمد الديب، الأحد 4 سبتمبر 2022، مذكرة طعن أمام محكمة النقض حول حكم إعدام موكله محمد عادل.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام في 22 جوان الماضي، أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات.

وأيضا، معاقبته فيما اتهم به من قتل زميلته عمدا مع سبق الإصرار، حيث تتبعها حتى ظفر بها أمام الجامعة.

وباغت الجاني نيرة بعدة طعنات بآلة حادة وذبحها قاصدا إزهاق روحها.

يذكر أن الطالب محمد عادل كان قد ذبح زميلته الشابة نيرة أشرف أمام بوابة الجامعة في مدينة المنصورة شمال القاهرة بتاريخ 20 جوان 2022.

والسبب راجع لرفضها الارتباط به، وهي الحادثة التي  هزت الشارع المصري.

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