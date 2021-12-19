كأس العرب يدخل الجزائريين في احتفالات هستيرية!

كسروا صمت ليالي جائحة كورونا

اهتز الشارع الجزائري ليلة السبت، تحت وقع احتفالات عارمة عبر ربوع الوطن، وذلك عقب الإعلان عن فوز المنتخب الجزائري لكرة القدم في كأس العرب، بنتيجة 0.2 لصالح الجزائر ضد نظيره التونسي.

وخرج آلاف الجزائريين، في جو احتفالي هستيري، دام إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث كسر صمت ليالي كل المناطق عبر الوطن، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ بداية جائحة كورونا، وكان المحتفلون، نساء وأطفال، وشباب وحتى العجائز والشيوخ!

الجزائريون يستبقون الاحتفال بـشراء الأعلام و”كليموجان”

ساعات قبل بداية المباراة، كانت أجواء التحضير لهذه الاحتفالات العارمة، تنبئ بالفوز، حيث حب الوطن، والحماسة واليقين، والثقة في الفريق الوطني، مشاعر تقاسمها أبناء الوطن صغارا وكبارا.

ومن خلال جولة استطلاعية، قامت بها “الشروق اليومي”، قبل بداية المباراة بين الجزائر وتونس، لنيل كأس العرب، تبين مدى التفاؤل خاصة عند فئة الشباب بفوز الخضر، فأعلام بمختلف الأحجام ملأت الطاولات على الأرصفة وألعاب نارية تسارع لشرائها المواطنين، وسيارات تزينت بالأعلام، والورود، ومقاه ومحلاة ونواد، رتبت أمورها لاستقبال المناصرين، ولبست حلة جديدة واختارت ديكورات تغلب عليها الأعلام.

قبل بداية مباراة الجزائر – تونس، انتعشت تجارة الأعلام والألعاب النارية، وبعض الألبسة، بشكل ملفت للانتباه، وارتفعت معها الأسعار.. لكن حب الوطن، ونشوة الفوز الذي تكهن به الكثير، دفع عشرات الشباب والنساء إلى شراء كل ما يحتاج لفرحة عارمة يحتضنها الشارع.

وانطلق شباب بسياراتهم ليجوبوا الشوارع، مع بدء مباراة كأس العرب، وكأنهم يقولون للفرح “أنت لنا ولن تكون لأحد”! فهو استباق للتتويج بكأس العرب.

وكان العلم الفلسطيني، حاضرا ويلازم العلم الجزائري، سواء على طاولات بيع الأعلام، والألعاب النارية، أو في السيارات، ومعلقا في أماكن احتشاد المناصرين، كالمقاهي والمحلات والنوادي، والمطاعم، وأيضا في البيوت والشرفات.

وأجواء العرس الكروي، عبر عنه شباب وصفهم البعض بالمجانين، لأنهم أطلقوا صرخاتهم ومنبهات سياراتهم قبل حتى بداية المباراة جمعت المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره التونسي والتي جرت على مستوى ملعب البيت المونديالي بالدوحة “قطر”.

الفوز والخروج الهستيري إلى الشارع

وسبقت الفرحة الهستيرية بفوز الخضر وتتويجهم بكأس العرب، زغاريد وصرخات وأغان، لتجتاح بعدها أمواج بشرية هائلة الشوارع عبر ربوع الوطن، تحت حراسة أمنية مشددة، مكسرة بذلك كل القيود التي فرضتها ولمدة طويلة جائحة كورونا.

وتفجرت طاقة سلبية سكنت أجسام الجزائريين، في ظل آثار وباء كورونا، حيث امتلأت جميع الأحياء والشوارع بالحشود من المناصرين والعائلات التي خرجت متوشحة بالأعلام الوطنية، بعضهم خرجوا بسياراتهم والبعض الآخر فضلوا السير على الأقدام.

ولم تختلف أجواء الفرحة بين المدن الكبرى والصغرى ولا بين المناطق الشعبية ولا النهائية، حيث كان آلاف الجزائريين يحملون الراية الوطنية، ويردّدون بأعلى صوتهم أغان وطنية وكرة رياضية، امتزجت بمنبهات السيارات وزغاريد النساء.

والكل يهتف بحياة الفريق الوطني وبأسماء لاعبين صنعوا الفرحة بلعبهم المميز وبتسجيلهم لأهداف خلال كل المباريات.

أمان أخرى في غمرة فرحة الفوز

وحمل الكثير من الجزائريين الذين جابوا الشوارع، احتفالا بالفرحة والفوز أماني عديدة، حيث كانت الأدعية وخاصة من طرف نساء مسنات، وأطفال أبرياء، لا تكف نزولا عند رغبة الشباب الذين كانوا يرددون هتافات تمجد الجزائر، فحلم نيل كأس إفريقيا وكأس العالم ليس بعيد المنال وليس مستحيلا.

ومواكب السيارات رغم أنها تسببت في زحمة خانقة في المدن الكبرى كالعاصمة، عنابة ووهران، إلا أنها زينت ليالي الجزائر بأضوائها ومنبهاتها، والأعلام المرفرفة في كل الاتجاهات، والأطفال الذين كانوا يمدون أياديهم من نوافذها يطلبون مزيدا من الفرح.

الفرحة عاشها الجزائريون، في كل الولايات، رغم برودة الطقس والخوف من موجة رابعة لفيروس كورونا، حيث كسرت “وان تو ثري.. فيفا للجيري” صمت الليل إلى ساعة الفجر، وعيون الكثير من المناصرين لم تنم ليلة السبت إلى الأحد، كانت بمثابة فرصة للتخلص من أعباء نفسية وضغوطات خلفتها جائحة كورونا، فرغم الهموم والمشاكل إلا أن ذلك لم يكبح جماح الاحتفال بالمنتخب الوطني المتوج بكأس العرب.