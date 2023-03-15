كان محفوظا في أعماق البحر.. كشف أسرار فستان زفاف عمره 4 قرون!

كشف محققون تاريخيون أسرار فستان زفاف عمره حوالي 4 قرون، كان محفوظا في أعماق البحر منذ القرن الـ 17، وتم انتشاله منذ 8 سنوات فقط.

وقالت تقارير إخبارية إن “الفستان السحري” كان محفوظا بشكل مثالي داخل سفينة غرقت قبالة هولندا في القرن السابع عشر.

ووفقا لمقال نشرته نيويورك تايمز، فإن السفينة المعروفة باسم Palmwood، غرقت حوالي العام 1650 قبالة جزيرة تيكسل الهولندية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن السفينة بقيت حتى عام 2014 تحت الرمال حين عثر غواصون هولنديون هواة على الفستان، محفوظا بشكل مثالي تقريبا، وجلبوه إلى اليابسة.

وعثر الغواصون، أيضا، على فستان فضي مختلف وأغلفة كتب وما يبدو أنه أدوات نظافة نسائية من القرن السابع عشر، وأشياء أخرى.

واجتذب الفستان الحريري المحفوظ جيدا آلاف الزوار خلال أشهر الشتاء منذ عرضه في نوفمبر، كما قالت كورينا هورديجك، المديرة الفنية لمتحف الجزيرة للصحيفة.

وتقول الصحيفة إن الفساتين، ربما صنعت قبل ثلاثين عاما من غرقها مع السفينة، و”كان لها خصر واسع مما يشير إلى احتمال كونها لامرأة أكبر سنا”.

كما قال خبراء للصحيفة إن الفستان الفضي ربما كان فستان زفاف، مما قد يعني أن الفستانين لهما مالكان مختلفان.

ونقلت عن أرنولد فان بروغن، مخرج فيلم وثائقي عن الموضوع قوله إن “هذه الفساتين كانت باهظة الثمن بشكل لا يصدق”، مضيفا، “لم تكن هذه الفساتين لترى خارج دوائر البلاط الملكي”.

وهناك ثلاثة احتمالات عن مالكي هذه الفساتين، أحدهما أنها تعود لأعضاء في الطبقات العليا، والآخر أنها تعود لشركة عروض مسرحية إنجليزية، والثالث، استنادا إلى بحث أجراه مؤرخ في جامعة أكسفورد، هو أن الملابس، وكذلك العناصر الأخرى تخص زوجة سفير إنجلترا في القسطنطينية المتوفاة آنذاك.