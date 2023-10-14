كتائب القسام : استمرار الإحتلال بقصف غزة يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر

مقتل 9 أسرى جراء قصف الإحتلال على غزة :

قالت فضائية الأقصى وعبر حسابها في تلغرام أن عددا من الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس تعرضوا للإصابة جراء قصف الإحتلال للقطاع.

قالت فضائية الأقصى وعبر حسابها في تلغرام أن عددا من الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس تعرضوا للإصابة جراء قصف الإحتلال للقطاع.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن القناة التابعة لحركة “حماس”، فقد أعلنت القناة اليوم، السبت 14 أكتوبر، عن إصابة “عدد كبير” من الأسرى، كما أشارت أن “هناك خطرا على حياتهم” نتيجة ذلك.

قناة الأقصى قالت في منشورها “عدد كبير من الجرحى في صفوف أسرى الاحتلال وهناك خطر على حياتهم بسبب استمرار القصف”.

كتائب القسام من جهتها، نشرت اليوم عبر حسابها في تلغرام “تعلن كتائب القسام عن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.”