كلّ ما يجب أن تعرفه حول منح حقّ الصرف بواسطة بطاقة الدفع الدولية

خلية الإعلام لبنك الجزائر تجيب على الأسئلة الأكثر شيوعا

نشرت خلية الإعلام لبنك الجزائر مساء الثلاثاء، إجابات الأسئلة الأكثر شيوعا بخصوص التعليمة المتعلّقة بمنح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج، بواسطة بطاقات الدفع الدولية.

وفي إجابتها على سؤال حول حالة المسافر الذي يملك بطاقة دفع دولية، أكدت خلية الإعلام أنه يمكن قيد مبلغ حق الصرف في بطاقات Visa أوMastercard الخاصة بالمسافر.

وليس إلزاميا الحصول على بطاقة دفع دولية جديدة، إذ يمكن الاستفادة من حق الصرف على البطاقة الدولية التي يمتلكها المسافر من قبل.

من جهة أخرى، يمكن لأولياء الأطفال القُصَّر، تلقّي حقّ الصرف الخاص بهم على بطاقاتهم الخاصة، في حدود طفلين لكل أسرة.

لكن هذا يخصّ الأطفال القصّر فقط، في حين يتوجب على الزوج أو الزوجة امتلاك بطاقة الدفع الدولية الخاصة بكل منهما، للاستفادة من حقّ الصرف.

ويمكن استعمال مبلغ حق الصرف لتغطية النفقات في الخارج. كما يُسمح بعمليات الشراء عبرالإنترنت المرتبطة بغرض السفر إلى الخارج.

أما الرصيد غير المستعمل في الخارج، فسيبقى في حساب المستفيد، ولا يُمكن استخدامه إلا في السفرات المستقبلية، يوضح المصدر.

لكن في حالة العودة قبل انقضاء مدة 7 أيام في الخارج، أو إلغاء السفر، فإنه يتعين على المستفيد إرجاع المبلغ بالكامل.

بنك الجزائر يصدر تعليمة منح حقّ الصرف بواسطة بطاقات الدفع الدولية

ومساء الإثنين، أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تتضمن منح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج. بواسطة بطاقات الدفع الدولية، أو بطاقات مخصّصة للاستفادة من حقّ الصرف.

وأسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء يوم الأحد، تعليمات تتضمن دفع حقّ الصرف من أجل السفر المقدّر بـ750 يورو، عن طريق البطاقة البنكية فقط.

ويأتي هذا القرار، حسب ما جاء في بيان الاجتماع، بعد تسجيل “تجاوزات خطيرة، تسبّبت في نزيف العملة الصعبة، من دون استفادة المعنيين من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج”.

حيث “تقرّر مؤقتا، أن يكون الحصول عليه (حقّ الصرف)، عن طريق بطاقة بنكية.ولا تمنح نقدا للحد من التجاوزات المسجلة”، يضيف المصدر.

نحو إصدار بطاقات دفع دولية “مخصّصة” لحقّ الصرف

وبموجب تعليمة بنك الجزائر، تصدر البنوك المعتمدة بطاقات الدفع الدولية أو بطاقات دفع دولية مخصّصة لتعبئة حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، باسم طالبيها بشكل حصري.

ولا يجوز استعمال هذه البطاقات إلا من قبل أصحابها. كما لا يجوز التنازل عنها أو وضعها تحت تصرف الغير، أو استعمالها من قبل أي شخص آخر.

ويتعيّن على طالب الاستفادة من حق الصرف بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصّصة، إيداع طلب استصدار هذه البطاقة لدى أحد البنوك المعتمدة، قبل موعد سفره بمدة كافية.

وتحدد مدة صلاحية البطاقة الصادرة بـ3 سنوات على الأقل. ويرتبط إصدارها كوسيلة لمنح حقّ الصرف، بحساب العملة الصعبة المفتوح باسم المستفيد لدى البنك الوسيط المعتمد.

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وإلى جانب حساب العملة الصعبة المفتوح باسم المستفيد، يخضع منح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، لحيازة حساب بنكي بالعملة الوطنية.

حيث يقوم المستفيد بتسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حق الصرف، عن طريق وسيلة دفع كتابية حصريا، خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل قبل تاريخ السفر. مع تقديم:

وثيقة سفر ذهاب / إياب، أو وصل ضريبة السفر البري،

جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد،

نسخة من الصفحة الأولى لجواز سفر المستفيد،

نسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء،

ووثيقة إثبات المداخيل.

وتتولى البنوك المعتمدة إصدار وتسليم بطاقة الدفع الدولية أو بطاقة الدفع الدولية المخصصة، لفائدة زبائنها. بغض النظر عن إيداع طلب الاستفادة من حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج.

ويجوز للزبون الحامل للبطاقة، أن يتحصل بواسطتها على حق الصرف لحساب أولاده القصّر. بناء على تقديم شهادة عائلية أو أي وثيقة إثبات أخرى.

ولا يجوز استعمال حق الصرف المحمّل على البطاقة، إلا في العمليات المنجزة بالخارج، والمرتبطة بالغرض الذي منح من أجله.

بنك الجزائر يذكّر بمنع “أي تحويل” لوجهة استخدام مبلغ حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج

وفي 8 أوت 2025، جدّد بنك الجزائر تذكير المستفيدين من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج، بمنع “أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة المبلغ الممنوح”.

جاء هذا بعد “تداول محتويات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تروّج لأنشطة رحلات منظمة إلى الخارج، تتضمن بعض الممارسات المخالفة”، يقول البيان.

وذكّر البيان في ذات السياق، بأن “أحكام التعليمة رقم 05-2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، تنصّ صراحة على “منع أي تصرف يهدف إلى تحويل وجهة استخدام مبلغ حق الصرف”.

وتابع البيان أن “مثل هذه التصرفات، تعرّض أصحابها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول”. مشدّدا على أن “المبلغ الممنوح:

يُعدّ حقًا شخصيًا، يُخصص حصريًا للمستفيد منه،

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسليمه لطرف ثالث، تحت طائلة المتابعات القضائية”.

القائمة الكاملة للبنوك المعنية بمنح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج

12 بنكا عموميا وخاصا، يمكن للجزائريين المقيمين الراغبين في الاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج، التقرّب من وكالاتها لحجز الصرف بقيمته الجديدة.

ففي 19 جويلية 2025، أعلن بنك الجزائر في بيان، أنه يتوجّب على الراغبين في الاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفترات تتجاوز 7 أيام، القيام بحجز الأموال 3 أيام عمل على الأقل قبل موعد السفر.

ويجرى ذلك في فرع من شبكة بنك الجزائر، أو أي وكالة بنكية للمصارف المعنية حاليًا بتوفير حقّ الصرف، وهي وفق ما يظهر على الموقع الرسمي للبنك المركزي:

البنك الوطني الجزائري BNA،

بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR،

الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك CNEP banque،

البنك الخارجي الجزائري BEA،

بنك التنمية المحلية BDL.

القرض الشعبي الجزائري CPA.

وبنك الخليج الجزائر AGB.

سوسيتي جينيرال Société Générale Algérie،

ترست بنك Trust Bank Algeria،

فرانس بنك Fransabank El-Djazair،

بنك السلام Al Salam Bank-Algeria.

بنك البركة الجزائري.

ووقّع محافظ بنك الجزائر على التعليمة المتعلقة بحقّ الصرف للسفر إلى الخارج، أو ما يعرف بمنحة السفر. بعد رفع قيمتها إلى 750 يورو للمواطنين البالغين 300 يورو للقصّر.

وتحدّد التعليمة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد 20 جويلية 2025، مبلغ وشروط تخصيص حق الصرف للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.

وتنصّ تعليمة بنك الجزائر على أن المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف، يحدّد بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري لـ 750 يورو. أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر.

أو 300 يورو، أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى، بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة، وأقل من 19 سنة.

4 شروط أساسية للاستفادة من حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج السنّ (فوق 19 سنة للبالغين، وبين 12 وأقل من 19 سنة للقصّر)،

تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري بسعر الصرف يوم العملية.

أن تكون مدة الإقامة خارج الوطن تساوي أو تفوق 7 أيام.

تقديم وثائق عند الطلب، وأخرى عند استلام مبلغ حقّ الصرف.

متابعات جزائية ضد تحويل استخدام حقّ الصرف لطرف ثالث

وتُلزم التعليمة المستفيدين الذين قضوا مدة إقامة فعلية أقل من 7 أيام بعد سفرهم، بإعادة المبلغ إلى فروع بنك الجزائر. في غضون 5 أيام عمل من تاريخ عودتهم.

كما يجب على المستفيد ارجاع مبلغ حق الصرف الممنوح، في حالة إلغاء السفر أيضا. علما أن عدم الامتثال لأحكام التعليمة، يعرّض صاحبه إلى فقدان حق الصرف لمدة 5 سنوات.

إلى جانب ذلك، يعتبر عدم الامتثال لأحكام التعليمة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف. ويُعرّض مرتكبيها لمتابعات جزائية، لا سيما:

اللجوء إلى أي مناورة تهدف إلى تحويل استخدام مبلغ حق الصرف عن غرضه. بما يؤدي إلى وضعه بين أيدي طرف ثالث، لا يحق له أن يكون المستفيد الحقيقي منه.

وتُشير تعليمة بنك الجزائر في ختامها، إلى إمكانية تعديل مبلغ حق الصرف وشروط منحه. بنفس الأشكال التي تم اعتمادها، مراعاة لجدوى ميزان المدفوعات.

وفي 10 فيفري 2025، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على اجتماع عمل حول تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرّها في منحة السفر.

وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محافظ بنك الجزائر، وزير المالية، والمدير العام للجمارك.

وأمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي، برفع المنحة السياحية إلى 750 يورو في السنة للمسافر البالغ، و300 أورو للمسافرين القصر. إلى جانب رفع منحة الحج إلى 1000 دولار.

وقد هيّأت المصالح المعنية مكاتب جديدة لصرف العملة الصعبة، بالمطارات والمحطات البحرية لنقل المسافرين والمعابر الحدودية البرية.