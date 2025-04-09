كل التفاصيل عن دراسة الطب والصيدلة وجراحة الأسنان بالإنجليزية

المدير العام للتعليم والتكوين بالوزارة علي شكري لـ"الشروق":

الإجراء سيشمل الموسم المقبل طلبة السنة الأولى فقط وجل المواد معنية

جاهزية المراجع والكتب.. وإمكانية ترجمة المناهج وتوفيرها رقميا

تحضير الأساتذة بـ”ليسانس” ثانية.. والتسجيل بمعاهد مكثّفة للغات

بلوغ مستوى “سي 1” والتعاون مع المركزين البريطاني والأمريكي

تكوين لغوي عن بعد بين جويلية وسبتمبر لحائزي البكالوريا الجدد

كشف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علي شكري، أن التدريس باللغة الإنجليزية سيشمل طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان رسميا بداية من الموسم الجامعي المقبل، ويخص حصريا طلبة السنة الأولى، مع اعتماد اللغة في جلّ المواد الأساسية.

وأوضح شكري، أن المراجع والكتب العلمية باتت جاهزة ومتوفرة، مع إمكانية ترجمة المناهج رقميا، في وقت يحضّر الأساتذة المعنيون حاليا عبر تكوين متخصّص في اللغة الإنجليزية، سواء عبر تسجيلهم في معاهد متخصّصة، أو من خلال التعاون مع المركز الثقافي البريطاني والأمريكي، وحتى عبر تسجيلهم لنيل شهادة ليسانس في اللغة الإنجليزية، إذ تعمل الوزارة على تمكين الأساتذة من بلوغ مستوى “سي 1” في اللغة الإنجليزية.

وعاد البروفيسور علي شكري في حديث لـ”الشروق”، مؤكدا أن عملية تدريس اللغة الإنجليزية انطلقت على مستوى الجامعات في السنة الجامعية 2023/2024 بالنسبة لطلبة السنة الأولى ليسانس علوم وتكنولوجيا، كما تم في السنة الجامعية 2024/2025 نقل الإنجليزية إلى السنة الثانية لنفس التخصّصات، مع الشروع في التدريس عبر هذه اللغة للمواد الأفقية بالنسبة للشعب التي تنتمي للعلوم الإنسانية والاجتماعية، على غرار العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال والرياضة.

وشملت الإنجليزية بالنسبة للعلوم التكنولوجية الأعمال الموجّهة والأعمال التطبيقية والمحاضرات، في حين جاءت لاحقا بالنسبة للعلوم الطبية لعدم جاهزيتها وقتها، إلا أن الجامعات وعبر كافة الوطن ستكون جاهزة للشروع في تدريس العلوم الطبية بمختلف تشعّباتها وهي الطب والصيدلة وطب الأسنان باللغة الإنجليزية بداية من الموسم المقبل.

وأكد المتحدّث، أن أساتذة العلوم الطبية يخضعون اليوم لتكوين مكثّف في الإنجليزية بنفس الطريقة التي خضع لها أساتذة المواد والتخصّصات الأخرى، وكمثال على ذلك، فإنه على مستوى كلية الطب بالجزائر، فإن 140 أستاذ جاهزون للتدريس بالإنجليزية الموسم المقبل، وهم الذين سيتدخلون لفائدة طلبة السنة الأولى طب بداية من سبتمبر المقبل، مع العلم أن جل المواد المعنية مبرمجة بالإنجليزية، على غرار الفيزياء والإحصائيات والبيولوجيا.

وبالنسبة للمراجع، فهي متوفرة، يقول شكري، والتي يمكن الحصول عليها أيضا عبر المنصة الوطنية للتدريس عن بعد والتي يستطيع التسجيل فيها الأساتذة والطلبة، كما يتم تحميل المراجع على الخط ويمكن توفير الكتب وترجمتها وترجمة المناهج رقميا، وهو ما سيسهل المهمة للأساتذة والطلبة على حد سواء.

وذكّر ذات المسؤول بوجود بعض التجارب النموذجية هذه السنة على مستوى بعض ملحقات الطب عبر الوطن للتدريس بالإنجليزية في مواد محدّدة، بحكم أن الطلبة والمدرسين يميلون إلى هذه اللغة أكثر، أما بداية من السنة المقبلة، فسيتم إدماج كافة أجيال أساتذة الطب في هذا المسعى تدريجيا، ليصبح تدريس هذه العلوم رسميا وكليا بالإنجليزية.

واعتبر المتحدث، أن التدريس باللغة الإنجليزية هدفه تكوين أساتذة وطلبة بإمكانهم الكتابة والتحدث والتواصل والنشر باللغة الإنجليزية، وبالتالي، المساهمة في جودة التعليم العالي، مع ضمان استعمال هذه اللغة في جميع الأنشطة الجامعية والبحثية، مع ما يتطلبه ذلك من تعامل مرحلي وتدريجي، حيث تعمل وزارة التعليم العالي على تعزيز الدراسة بالإنجليزية بشكل تدريجي وجعل إنتاجات الطلبة والأساتذة مقروءة ومرئية على مستوى العالم بشكل أكبر.

هكذا يتم تكوين أساتذة الطب لبلوغ مستوى “سي 1” في الإنجليزية

وأوضح شكري، أن الإجراءات المتخذة لتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية تمثلت في إحداث لجنة وطنية وإحداث منصة مخصّصة DUAL لتعلّم الإنجليزية عن بعد، وتشجيع الأساتذة الباحثين للتكوين في اللغة الإنجليزية من خلال عدة آليات لبلوغ مستوى B2 أو عبر C1 التسجيل في مسارات الليسانس بالجامعات والتسجيل في مراكز التعليم المكثّف للغات والمعاهد الخاصة والتربصات في التكوين باللغة الإنجليزية ضمن برامج التكوين قصير المدى بالخارج، مع تكوين أساتذة في ليسانس إنجليزية تقنية بجامعة التكوين المتواصل، حيث تم تسجيل، على سبيل المثال، هذا الموسم 2000 أستاذ بجامعة التكوين المتواصل، مع إمكانية التسجيل في المركزين الثقافيين البريطاني والأمريكي، وهو ما يخضع له كافة الأساتذة المعنيين بالتدريس بالإنجليزية بمن فيهم أساتذة العلوم الطبية.

وفي ذات السياق، تم إدراج اللغة الإنجليزية كمادة أفقية تخضع للتقييم في طور الدكتوراه وتنظيم تكوين عن بعد في اللغة الإنجليزية للحائزين على شهادة البكالوريا الجدد ما بين شهري جويلية وسبتمبر، وضمان تدريس الوحدات التعليمية الأفقية باللغة الإنجليزية سواء في ميادين العلوم والتكنولوجيا أو العلوم الإنسانية والاجتماعية وتشجيع هذا التدريس لجميع الوحدات في الفروع التكنولوجية.

688 ألف طالب تكوّن بالإنجليزية في ظرف سنتين.. والعملية نجحت

وقدّم ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معطيات وأرقام دقيقة حول التدريس باللغة الإنجليزية في مؤسسات التعليم العالي، حيث أنه في السنة الجامعية 2023 /2024، قدّر عدد المواد المدرّسة بالإنجليزية للسنة الأولى بـ5372 مادة وعدد الأساتذة المدرسين بـ11 ألف و712 أستاذ وفي الموسم الجامعي 2024/2025 بالنسبة للسنتين الأولى والثانية، قدّر عدد المواد بـ13 ألف و915 مادة بنسبة تطوّر عادلت 61.40 بالمائة وعدد الأساتذة 20 ألف و593 أستاذ بنسبة نمو عادلت 43.12 بالمائة.

وعادل عدد المواد المدرسة بالإنجليزية بالنسبة للسنة الأولى والثانية علوم تكنولوجيا خلال الموسم الجامعي الحالي 13030 مادة وهو ما يمثل 93.63 بالمائة من المواد، أما عدد الأساتذة، فقدّر بـ17650 أستاذ في نفس التخصّص، وهو ما يمثل 85.7 بالمائة من الأساتذة، أما فيما يتعلق بالسنة الأولى والثانية علوم إنسانية واجتماعية، فقد بلغ عدد المواد المدرّسة بالإنجليزية في الموسم الجامعي الحالي 885 مادة أي 6.37 بالمائة من المواد المدرّسة، و2943 أستاذ وهو ما يمثل 14.3 بالمائة من الأستاذة.

وبالمقابل، عادل عدد الطلبة المعنيين بالتدريس باللغة الإنجليزية في ميدان العلوم والتكنولوجيا، السنة الأولى والثانية، 279 ألف و964 طالب، أي ما يمثل نسبة 59.3 بالمائة، كما بلغ عدد الطلبة الإجمالي في السنة الأولى والثانية لجميع الميادين الخاضعين للتكوين بالإنجليزية 688 ألف و378 طالب.

وخلص المتحدّث إلى أنه منذ سنة 2023، تم حصر 58000 أستاذ باحث في طور التكوين في اللغة الإنجليزية حسب مختلف الصيغ المعتمدة لبلوغ مستوى “بي 2” أو “سي 1” أي ما يمثل 79.45 بالمائة من المجموع الكلي للأساتذة.

وختم شكري حديثه، بأن الجيل الحالي للطلبة في الجزائر يميل أكثر للتلقي باللغة الإنجليزية بدلا من الفرنسية، كما يتسم هذا الجيل بميولات كبرى نحو كل ما يرتبط بالإعلام الآلي، وهو ما يجعل تلقي الإنجليزية بالنسبة له أسهل من الفرنسية، حيث ستعمل وزارة التعليم العالي على الانتقال تدريجيا لتعميم الإنجليزية في الجامعات.