كل ما يجب أن تعرفه عن مسابقة التوظيف الرقمية لـ”بريد الجزائر”

"أكثر من 130 ألف مشارك في المسابقة"

قالت مؤسسة “بريد الجزائر” مساء الخميس في بيان، إن الامتحان الوطني الرقمي للتوظيف، “اختتم بنجاح. وفي ظروف تقنية وتنظيمية ممتازة”.

وجاء في البيان أن بنيتها التحتية الرقمية “تميّزت بسلاسة ومرونة عالية في التعامل مع العدد الكبير من المترشحين. ما أتاح تجربة استخدام هي الأولى من نوعها في مسابقات التوظيف بالجزائر”.

وبلغ عدد المترشّحين المسجّلين لاجتياز الامتحان الرقمي المؤجّل منذ ماي الماضي، 182.014 مترشحًا عبر كامل التراب الوطني.

حيث تمكّن 130.778 منهم، من الولوج إلى المنصّة الرقمية في الوقت المحدد، ابتداءً من الساعة 09:40 صباح الخميس. ليشرع المشاركون في اجتياز الامتحان في الموعد الرسمي المقرّر على الساعة العاشرة 10:00.

وأنهى 129.315 مترشحًا الامتحان بشكل كامل، وفق المسار الرقمي المعتمد. دون تسجيل أي خلل تقني يُذكر، يشير بيان “بريد الجزائر”.

إجابات المعنيين بحالات صعوبة الولوج إلى المنصة “ستُحتسب”

من جهة أخرى، رصد النظام الرقمي للامتحان، 13.397 محاولة تحايل تم كشفها تلقائيًا، بسبب:

• استعمال أدوات أو محركات الذكاء الاصطناعي،

• فتح نوافذ أو برامج خارجية أثناء الامتحان،

• استخدام أكثر من وسيلة تقنية في آن واحد،

• أو اللجوء إلى أساليب تقنية غير مشروعة.

وقد تم إقصاء المترشحين المعنيين آليًا، تطبيقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة، يضيف ذات البيان.

كما تم تسجيل 1.422 حالة واجهت صعوبات في الولوج إلى المنصة، بسبب “نفاد بطارية الهواتف. أو استعمال أجهزة قديمة النماذج، أو أسباب تقنية أخرى متعلقة بالمستخدمين”.

“وإذ تُطمئن مؤسسة بريد الجزائر جميع المعنيين بهذه الحالات، فإنها تؤكد أن إجاباتهم ستُحتسب وتُؤخذ بعين الاعتبار”، يقول بيان البريد. قبل أن يكشف أن النتائج متاحة ابتداءً من الساعة الثالثة 15:00 زوالًا عبر نفس المنصة الرقمية.