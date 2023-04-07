كنزة مرسلي تمنح مسلسل “الاختيار” التواجد في مقدمة السباق

المسلسلات الجزائرية تضرب بقوة في مسابقة نقاد الدراما العربية

تعرف المسلسلات الجزائرية التي دخلت سباق جوائز نقاد الدراما العربية منافسة كبيرة للظفر بإحدى الجوائز المتاحة، حيث حصل “مسلسل الاختيار” على 70 ألف تصويت، متقدما على مسلسل الدامة الذي حصل على 66 ألف تصويت، فيما حل مسلسل /1111 في المركز الثالث بـ 49500 تصويت.

في جانب المسلسلات العربية، عاد “المداح” لصدارة المسلسلات المصرية، بـ 66 ألف تصويت، متبوعة بمسلسل ضرب نار الذي حقق 50 ألف تصويت.

وبحسب نتائج التصويت التي أظهرها موقع جوائز الدراما العربية، فإن مسلسل “الاختيار” يبدو متقدما بخطوات كبيرة على باقي الأعمال الأخرى، بما في ذلك المسلسلات العربية، من خلال عملية التصويت التي انطلقت عبر موقع الجوائز لنقاد الدراما.

وقد تصدرت كنزة مرسلي ترتيب التصويت، نظرا لجمهورها الكبير، سواء كان في الجزائر أم المشرق العربي.

والملاحظ أيضا، بحسب نتائج التصويت، أن الأعمال الجزائرية الثلاثة التي دخلت السباق، وهي “الاختيار، “الدامة” و11 /11 تحجز مكانة متقدمة بين المسلسلات العربية الأخرى المتنافسة.

للإشارة، تعتبر هذه الأرقام نتائج تصويت الجمهور في انتظار نتائج تصويت النقاد الذي انطلق الخميس النصف من شهر رمضان، حيث تقيم مجموعة من الأسماء من مختلف أقطار الوطني العربي من نقاد وصحفيين الأعمال المعروضة في عدد من التخصصات الدرامية، مثل الإخراج، السيناريو، أداء الممثلين والديكور وغيرها. ويمثل الجزائر في هذه اللجنة كل من الصحفي فيصل شيباني والإعلامية ذهبية مشدال.