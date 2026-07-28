كوندور تتلقى طلبات أوروبية لتصدير أكثر من 250 ألف مكيف

كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق،اليوم الثلاثاء، أن المتعامل الاقتصادي كوندور سجل، إلى غاية اليوم، طلبات تصدير تفوق 250 ألف وحدة من المكيفات الهوائية المتنقلة إلى السوق الأوروبية، تزامنًا مع إطلاق أول عملية تصدير لهذا المنتج نحو إسبانيا، إلى جانب تصدير 46 حاوية من المكيفات الثابتة من نوع سبليت إلى تونس.

وأشرف الوزير، خلال زيارة ميدانية إلى القاعدة اللوجستية لمجمع كوندور بولاية برج بوعريريج، رفقة والي الولاية كمال نويصر، على انطلاق أول شحنة من المكيفات الهوائية المتنقلة نحو أوروبا، تنفيذًا لأول طلبية تجارية صادرة عن مراكز الشراء الأوروبية الكبرى لهذا النوع من المنتجات.

وأكد رزيق أن تسجيل طلبات تتجاوز 250 ألف مكيف هوائي متنقل يعكس الثقة المتزايدة التي أصبحت تحظى بها المنتجات الجزائرية لدى كبرى مراكز الشراء الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز الصادرات الصناعية الجزائرية.

وأوضح الوزير أن المكيفات الجزائرية نجحت في ولوج الأسواق الأوروبية بعد استيفائها معايير الجودة والسلامة والأداء المعتمدة هناك، معتبرًا أن العملية تؤكد قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية الأكثر تطلبًا.

وأشار إلى أن من أبرز عوامل تنافسية المنتج الجزائري القرب الجغرافي من أوروبا، حيث لا تتجاوز مدة الشحن يومين بحرًا، مقابل فترات أطول للواردات القادمة من الأسواق الآسيوية، وهو ما يمنح المصدرين الجزائريين أفضلية في سرعة التسليم وخفض تكاليف النقل والاستجابة السريعة لطلبات الزبائن.

وأضاف أن هذه النتائج تجسد ثمار السياسة الاقتصادية التي ينتهجها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والرامية إلى دعم الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمار الصناعي، ومرافقة المصدرين، مؤكداً أن القطاع سيواصل العمل على توسيع حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، خاصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة صنع في الجزائر عالميًا.