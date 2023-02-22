كيف تعمل محطات شحن السيارات الكهربائية؟

محطات شحن السيارات الكهربائية، ويرمز لها بالحروف EVSE، اختصارا للعبارة Electric Vehicle Supply Equipment، هي العنصر الأساسي في البنية التحتية اللازمة لسير هذا النوع من السيارات، التي يمكن اعتبارها “اقتصادية”، عندما يتعلّق الأمر باستهلاك الطاقة.

وتتخذ محطات الشحن التي يتجاوز عددها 1.3 مليون محطة عبر العالم إلى غاية العام 2020، أشكالا مختلفة. فمنها ما يكون في شكل مقابس جدارية للشحن، تثبت في المنازل أو أماكن العمل. أو أجهزة مدمجة في مرافق عمومية أخرى، على غرار أعمدة الإنارة.

ومنها ما يكون في هيئة أعمدة خاصة توضع في محطات الخدمات على الطرق السريعة. وهو النموذج الذي سيتمّ الاعتماد عليه في الجزائر على ما يبدو.

ويستغرق الشحن العادي للسيارة الكهربائية في المنازل ومواقف المركبات ومحطات الخدمات، مدة طويلة، قد تتراوح بين 6 و8 ساعات.

لكن هناك إمكانية لإجراء شحن سريع لمدة لا تتجاوز الساعة من الزمن، لكنها متوفرة في أماكن محدودة بالدول التي تنتشر فيها السيارات الكهربائية بشكل كبير.

ويمكن لمعظم المركبات الكهربائية أن تستمرّ في السير ما بين 100 إلى 500 كلم، بعد شحنها بما يتراوح بين 30 و100 كيلوواط من الكهرباء.