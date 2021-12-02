لا تجبريهم على مناداتك بـ” أمي”.. كيف تكوني زوجة أب لطيفة؟!

لم تتمكن النماذج الجيدة لزوجة الأب من كسر الصورة النمطية لهذه المرأة التي ظلمتها الدراما التلفزيونية، وحتى الرسوم المتحركة التي كشفت عن وجهها القبيح كما فعلت مع زوجة أب “سندريلا”.

ولذلك تشعر أي امرأة مقبلة على الزواج برجل أرمل أو مطلق لديه أطفال بعدم الارتياح من خوض تجربة كهذه لكونها تملك نتائجها مسبقا، ولكن يمكن لبعض النصائح أن تُكسب هذه العلاقة بعض التوازن والود الذي يجعلها ترتقي إلى مصاف العلاقات الطبيعية التي تربط بين الأم البيولوجية وأطفالها.

الاحترام أولا

لا تستطيع زوجة الأب أن تجعل أبناء زوجها يحبونها ويتعلقون بها، ولكنها تستطيع أن تجعلهم يحترمونها عندما تتصرف معهم بأدب وتراعي مشاعرهم ولا تتدخل في شؤونهم الخاصة.

عدم معاملتهم كأعداء

من الحكمة أن تعامل هذه المرأة الغريبة عن البيت أبناء زوجها كل حسب شخصيته، وليس كأعداء لكي تستطيع أن تكسبهم.

لا تستعملي أغراض أم الأطفال

تعتقد بعض زوجات الأب أن بمجرد زواجهن من أب الأطفال الذين طُلقت أمهم أو ماتت يصبح لهن الحق في استعمال أغراض الزوجة السابقة والتخلص من بعض الأشياء التي تخص الأسرة أو التصرف بحرية خاصة في بداية الزواج.

من الضرورة بمكان أن تتصرف الزوجة الجديدة بحذر شديد مع الأطفال واستشارة الزوج فيما يحبه أولاده أو يرفضونه، وعدم الاقتراب نهائيا من أغراض ربة البيت السابقة حتى وإن كانت بسيطة ولا تمثل لها أي قيمة.

عدم إجبارهم على كلمة” أمي”تحاول بعض زوجات الأب أن تعوّد أطفال زوجها خلال فترة قصيرة من دخولها إلى بيتهم على مناداتها باسم ” أمي ” أو “ماما” وفي حالة إذا ما وجدت صدا من طرف الأطفال تنزعج وتغضب وتحرّض زوجها عليهم.

والأفضل لهذه الزوجة أن تترك الأطفال على حريتهم، ومتى وجودوا أنها تستحق أن تكون أما بديلة لأمهم نادوها بكلمة ” ماما “.

تأثير الهدايا

يمكن لزوجة الأب التي ترغب في كسب ود أبناء زوجها أن تفاجأهم بحفلة بسيطة تكون متزامنة مع إحدى المناسبات السعيدة وتقدم لهم هدايا تبهجهم وتجعلها قريبة من قلوبهم.

إشراكهم في القرارات

من المهم أن تُشرك زوجة الأب أبناء زوجها في اتخاذ بعض القرارات التي تخص الأسرة ما يجعلهم يشعرون بأنهم مهمين بالنسبة لها.

لا تكوني الأم البديلة

لعب دور زوجة الأب أمر صعب جدا، ولكن مهما كانت الأم البيولوجية سيئة، يجب أن لا تأخذي مكانها أو حتى تحاولي لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى كره شديد من ناحية الأطفال، قدمي الدعم للأطفال، اهتمي بهم، نظمي حياتك وفقا لمتطلباتهم ولكن لا تفكري بأنك ستصبحين أمهم، إلا إذا شعروا بأنك تستحقين هذا الدور.