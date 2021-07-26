لعروسي سيوقع في تروا الفرنسي لمدة 5 سنوات

اكتفى بالمشاركة في مباراتين فقط مع ليفربول

بات اللاعب الجزائري ياسر لعروسي، الظهير الأيسر لنادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب خوض تجربة جديدة وهذه المرة في الدوري الفرنسي مرة أخرى، وبالضبط مع نادي تروا الصاعد الجديد إلى بطولة الدرجة الأولى.

وأفادت تقارير إعلامية أن اللاعب الجزائري أقام ليلة الإثنين في فرنسا، تحسبا لملاقاة مسؤولي ناديه الجديد، بعد أن اتفق على جميع التفاصيل سلفا، حيث سيوقع مع نادي تروا على عقد يمتد إلى 5 سنوات كاملة.

وعانى الظهير الأيسر صاحب 19 عاما، في ليفربول حيث اكتفى بالمشاركة في مباراتين فقط مع الفريق الأول، بواقع وقت بلغ 171 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

ويسعى نادي تروا لتقوية صفوفه بلاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، تحسبا لمنافسات الموسم المقبل، ووقع الاختيار على لعروسي الذي تكون في نادي لوهافر الفرنسي، الملقب بمنجم النجوم نظرا لتخرج عدة لاعبين مميزين من مدرسته، من بينهم الجزائري رياض محرز وبنيامين ميندي نجما مانشستر سيتي، وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد. وانضم الظهير الأيسر الشاب لصفوف ليفربول عام 2017 بعقد يمتد لـ4 سنوات، حيث خطف الأضواء مع فريق الشباب لـ “الريدز”، وهو ما دفع بالمدرب كلوب تصعيده للفريق الأول، لكن دون أين يحظى بفرص كثيرة للعب.

وبإمكان لعروسي اللعب في عدة مراكز بخط الوسط والجناح، غير أنه تألق بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة كظهير أيسر. يذكر أن ابن الوادي المولود في فرنسا من أبوين جزائريين، بإمكانه تمثيل منتخبي البلدين، لكنه اسمه ارتبط في عدة مناسبات بـ”محاربي الصحراء”.