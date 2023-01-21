لعمامرة يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة يوم السبت، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلّفة بالمنظمات الدولية ميشيل سيسون، في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد تركزت المحادثات بين الطرفين حول “العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية”.

كما ناقش الجانبان “عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية. فضلا عن الجوانب ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الأطراف”، يضيف البيان.