“لمسات أخيرة” قبل إطلاق مصنع سيارات “فيات” في وهران

ترأس والي وهران السعيد سعيود يوم الإثنين، اجتماع عمل مع ممثل مجمّع ستيلانتيس لصناعة السيارات، من أجل “ضبط اللمسات الأخيرة” قبل إطلاق مصنع “فيات” بالمنطقة الصناعية طفراوي.

وحسب بيان للولاية، فقد نصّب الوالي سعيود في هذا الاجتماع “لجنة ولائية لمتابعة ومرافقة إنجاز المشروع”. كما تناول اللقاء “عرضا حول نسبة تقدّم أشغال المصنع”.

كما تطرق الوالي بالمناسبة، إلى وضعية المنطقة الصناعية، من حيث التهيئة، والربط بمختلف الشبكات. مؤكدا “حرصه على رفع القيود والصعوبات التي قد تواجه المصنع. من أجل دخوله حيّز الإنتاج في الآجال المحدّدة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد في وقت سابق، شروع مصنع سيارات “فيات” بالجزائر في الإنتاج، بداية من شهر مارس المقبل.