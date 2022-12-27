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الجزائر

“لمسات أخيرة” قبل انطلاق أشغال أكبر مستشفى في إفريقيا بالجزائر

محمد عبد المؤمن
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“لمسات أخيرة” قبل انطلاق أشغال أكبر مستشفى في إفريقيا بالجزائر
ح.م
لمسات أخيرة قبل إطلاق أشغال تشييد المستشفى الجزائري-القطري-الألماني

تحضيرا لإطلاق أشغال مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني، الذي سيكون أكبر مستشفى في إفريقيا، استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم الثلاثاء، سفير دولة قطر بالجزائر، ورئيس مجلس إدارة شركة “أليغانسيا هيلث كير” التابعة لمجموعة “استثمار” القطرية القابضة.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير سايحي في هذا اللقاء، “الأهمية الكبيرة التي يحظى بها مشروع المستشفى القطري-الجزائري-الألماني. الذي ستنطلق أشغاله في الأيام القادمة”.

وسيكون هذا المشروع “لبنة جديدة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. و ثمرة لتوجيهات قيادتي الدولتين”.

“وسيتولى المستشفى الجزائري-القطري-الألماني التكفّل بشكل كلّي، بالحالات الطبية المستعصية، التي كانت تستوجب العلاج خارج الجزائر”، يضيف الوزير.

توقيف الاتفاق النهائي لإنجاز المشروع بناء على قانون الاستثمار الجديد

من جهته، قدم ممثل الشركة القطرية محمد معتز الخياط، “جزيل شكره للحكومة الجزائرية، على المجهودات التي بذلتها في سبيل توفير البنية التحتية، التي سيقام عليها مشروع المستشفى الجديد”.

وسيتمّ توقيع مذكرة الاتفاق النهائي للمشروع، بناء على قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، في وقت قريب، حسب ما أشار إليه الخياط.

“ويعدّ هذا المشروع، نقلة نوعية للقطاع الصحي في الجزائر وإفريقيا. باعتباره أكبر مستشفى في القارة، من حيث الكفاءات الطبية والتخصّصات التي سيتوفر عليها”.

كما تحدث الخياط عن الخياط عن “مشروع لإنشاء مدرسة لتكوين مختلف الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى. بما يتوافق والتطورات العالمية الحاصلة في مجال الصحة”.

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