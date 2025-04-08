لهذه الأسباب على مولودية العاصمة التأهل في جنوب إفريقيا

سيلعبون بعيدا عن ضغط 50 ألف مشجع

تتجه أنظار وقلوب أنصار مولودية العاصمة، وعدد كبير من أنصار الكرة الجزائرية، مساء الأربعاء إلى جوهنسبورغ، متمسكين بأمل تأهل فريق المولودية إلى الدور نصف النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، وعلى المولودية أن تتأهل لأن ما ستجنيه من رفع التحدي، كبير جدا ولا يقدر بثمن، وسيختصر لها المسافة التي تفصلها لأجل أن تكون مثل الترجي التونسي أو الأهلي المصري الذين صار تواجدهما في القمة الإفريقية أمر عادي وفي كل موسم.

كل المؤشرات تقول بأن مولودية العاصمة ستحتفظ بلقبها المحلي للسنة الثانية على التوالي، بمعنى أنها ستشارك خلال الموسم القادم في نفس المنافسة، وستكون أكثر نضج، ويجب أن تتفادى طريق شباب بلوزداد، الذي بدأ كبيرا في منافسة رابطة أبطال إفريقيا ثم صغٌر مع مرور السنوات، وبعد خمسة مواسم كاملة، بلغ فيها الشباب الدور الربع نهائي، لم يحدث وأن وصل إلى المربع الذهبي، والمولودية مطالبة بمدّ خطوة في المنافسة، ولم لا المنافسة على اللقب، والمولودية في حاجة إلى انتزاع التأهل الذي سيكون بطوليا إن وقع، حيث ستضع حينها المولودية حجر أساس الأمجاد.

وخلال تتويج مولودية العاصمة في منتصف سبعينات القرن الماضي، بكأس إفريقيا للأندية البطلة في أول مشاركة قارية لها، واجهت خمسة منافسين ذهابا وإيابا، وهم أهلي طرابلس والأهلي المصري وإيووانيون الكيني ورانجرس النيجيري، وحافيا كوناكري الغيني، ولم تخسر أبدا أو تتعادل على أرضها ولم تربح أبدا أيا من المباريات الخمس خارج الديار، والفوز هذه المرة في جنوب إفريقيا سيعني ظهور فريق جزائري ربما سينافس قاريا وبقوة، بعد أن غاب اللقب منذ أكثر من عشر سنوات، حيث لم تفز الجزائر بهذا اللقب بنسخته الجديدة سوى مرة واحدة كسحابة عابرة بفريق وفاق سطيف.

تُوفر جنوب إفريقيا الظروف النظامية والرياضية، التي تسمح لزوارها من لعب الكرة النظيفة والطمع في الفوز، والندم الذي شعر به رفقاء نعيجي عند صافرة نهاية مباراة الذهاب، يجب أن يجسدوه بثأر كروي في مباراة العودة، وكما تلقوا هدفا ضد مجريات اللعب في اللقاء الأول عليهم تفاديه هذه المرة، وبعدما عجزوا عن التسجيل في المباراة الأولى، فهم مطالبون بالتسجيل في مباراة الأربعاء، وفي حالة فوز المولودية وانتزاع بطاقة التأهل، فإن الفريق سيكبر عدة سنوات، ويصبح وصوله إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا، قريب، وهي خطوة عملاقة ستؤسس لفريق تنافسي تمكن من المحافظة على لقبه المحلي وسيحافظ أيضا على تألقه القاري.

تأهل مولودية العاصمة لنصف نهائي رابطة الأبطال سيكون انتصار كبير للكرة الجزائرية، التي وصلت مرتين للنهائي ففازت بالأولى على وفاق سطيف وخسرت الثانية مع اتحاد العاصمة وهما الفريقان أيضا اللذان بلغا النصف نهائي وخرجا منه وليس للمولودية من خيار سوى أن تكون أولا في النصف نهائي، وسيكون بعد ذلك كلام وطموحات أخرى؟