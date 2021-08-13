ليل في مفاوضات متقدمة مع نيم بخصوص فرحات

لاعب الخضر يقترب من بطل فرنسا

دخل بطل فرنسا نادي ليل سباق ضم الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، ليزاحم أولمبيك مرسيليا وبريست، في مفاوضات مع فريقه نيم الفرنسي للظفر بخدمات الدولي الجزائري.

وأوضحت صحيفة ميدي ليبر الفرنسية، أن إدارة ليل دخلت في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها من نيم حول انتداب لاعب الخضر زين الدين فرحات، هذا الأخير ما زال مرتبطا مع فريقه الحالي إلى غاية نهاية الموسم الجاري حتى جوان 2021.

وأضاف ذات المصدر، أن الأمور تسير في الطريق الصحيح حيث هناك توافق كبير بين الأطراف الثلاثة المعنية بالمفاوضات سواء الناديين، وكذا زين الدين فرحات الذي أعجب بالعرض وهو متحمس للعب في ليل، لا سيما أنه الفريق الذي توج باللقب الأخير لليغ1، ولديه بطاقة المشاركة في النسخة القادمة من بطولة رابطة أبطال أوروبا.

للإشارة، فإن فرحات لم يشارك هذا الموسم مع نيم في بطولة الدرجة الثانية، وهو ينتظر الاتفاق مع ناد جديد من الدرجة الأولى، حيث هناك عدة أندية تفاوضه وأبرزها أولمبيك مرسيليا الذي يريد تدعيم صفوفه بمهاجم جديد بمواصفاته، وحتى مسؤولو نادي بريست تقدموا بعرض إلى نيم بشأن اللاعب الأسبق لاتحاد العاصمة.

ونجح ابن مدينة برج منايل في خطف الأضواء الموسم الماضي، بالرغم من سقوط فريقه نيم إلى الدرجة الثانية إلا أنه صنع أشياء جميلة في الليغ1، وصنف نفسه بين أفضل الممررين للبطولة بصناعة أهداف كثيرة لفريقه بفضل مهاراته العالية، فضلا عن ذلك سجل العديد من الأهداف الحاسمة.

وارتفعت القيمة التسويقية لزين الدين فرحات صاحب 28 عاما إلى 8 ملايين أورو، خلال آخر تحديث للموقع العالمي المختص بانتقالات اللاعبين ترانسفرت ماركت.