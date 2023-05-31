مارك زوكربرغ يفاجئ متابعيه بمنشور “غريب”!

فاجأ مؤسس شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك مارك زوكربرغ، متابعي حسابه في نفس الموقع، بمنشور غريب، قبل أن يحذفه بعد دقائق فقط.

منشور زوكربرغ المحذوف لم يكن يتضمن سوى مجموعة من الأرقام. ومع ذلك، فقد حصل المنشور على الآلاف من التعليقات.

وقد تسائل معظم المعلّقين، عن معنى الأرقام المنشورة على حساب زوكربرغ، الذي يتابعه ما يزيد عن 119 مليون مستخدما لفيسبوك.

ولم يوضح زوكربرغ سبب نشره لهذه الأرقام، لكنه أضاف تعليقا واحدا إلى المنشور يقول فيه:”تابعوني رجاء”. وهو ما زاد حيرة المتابعين.

بعض المعلّقين تساءلوا ساخرين، إن كان ذلك الرقم الطويل، يعبّر عن الرصيد البنكي لمارك زوكربرغ، الذي تتجاوز ثروته 93 مليار دولار على أي حال.