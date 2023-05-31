-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

مارك زوكربرغ يفاجئ متابعيه بمنشور “غريب”!

الشروق أونلاين
  • 389
  • 0
مارك زوكربرغ يفاجئ متابعيه بمنشور “غريب”!
أرشيف
مارك زوكربرغ

فاجأ مؤسس شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك مارك زوكربرغ، متابعي حسابه في نفس الموقع، بمنشور غريب، قبل أن يحذفه بعد دقائق فقط.

منشور زوكربرغ المحذوف لم يكن يتضمن سوى مجموعة من الأرقام. ومع ذلك، فقد حصل المنشور على الآلاف من التعليقات.

وقد تسائل معظم المعلّقين، عن معنى الأرقام المنشورة على حساب زوكربرغ، الذي يتابعه ما يزيد عن 119 مليون مستخدما لفيسبوك.

ولم يوضح زوكربرغ سبب نشره لهذه الأرقام، لكنه أضاف تعليقا واحدا إلى المنشور يقول فيه:”تابعوني رجاء”. وهو ما زاد حيرة المتابعين.

بعض المعلّقين تساءلوا ساخرين، إن كان ذلك الرقم الطويل، يعبّر عن الرصيد البنكي لمارك زوكربرغ، الذي تتجاوز ثروته 93 مليار دولار على أي حال.

مقالات ذات صلة
يُحذف على الفور.. تطبيق مشبوه على هواتف أندرويد

يُحذف على الفور.. تطبيق مشبوه على هواتف أندرويد

فيديو لشاب جزائري نائم بجوار قبر أمه منذ سنتين يهزّ الشبكات!

فيديو لشاب جزائري نائم بجوار قبر أمه منذ سنتين يهزّ الشبكات!

كتاب الدراما فشلوا في مواكبة نجاح الروائيين والإنتاجات الأجنبية خطر على المشاهد الجزائري

كتاب الدراما فشلوا في مواكبة نجاح الروائيين والإنتاجات الأجنبية خطر على المشاهد الجزائري

تركيا تختار .. أردوغان رئيسا حتى 2028

تركيا تختار .. أردوغان رئيسا حتى 2028

منظمة “غرينبيس” تستطلع آراء الجزائريين حول السيول الأخيرة

منظمة “غرينبيس” تستطلع آراء الجزائريين حول السيول الأخيرة

“حداش حداش” يمثل الجزائر في مهرجان “ماتيرا” الدولي للمسلسلات التلفزيونية بإيطاليا

“حداش حداش” يمثل الجزائر في مهرجان “ماتيرا” الدولي للمسلسلات التلفزيونية بإيطاليا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد