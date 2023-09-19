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مايكروسوفت تطلق ميزات مشابهة لـ”فوتوشوب” في برنامج “Paint”

الشروق أونلاين
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مايكروسوفت تطلق ميزات مشابهة لـ”فوتوشوب” في برنامج “Paint”
أرشيف
برنامج Paint

أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية للبرمجيات، عن إضافة ميزات جديدة متقدمة لبرنامج الرسم “Paint” في نظام ويندوز 11.

وسيدعم البرنامج بموجب تحديث جديد، ميزتي الطبقات (Layers) والشفافية، التي توفرها البرامج المتقدمة لتحرير الصور مثل أدوبي فوتوشوب، منذ فترة طويلة.

ومن أجل إنشاء صور ورسومات أكثر تقدما عبر البرنامج، يمكن للمستخدمين الاعتماد على ميزة شفافية الصورة، التي تسمح بفتح وحفظ الملفات بصيغة (PNG) مع خلفيات شفافة.

كما يمكن للمستخدمين التعامل مع الوظائف المختلفة التي تتيحها ميزة الطبقات. على غرار إضافة طبقات جديدة، ونقلها، وإعادة ترتيبها، ودمجها، وتكرارها.

إلى جانب ذلك، تسعى “مايكروسوفت” إلى إضافة ميزات متقدمة إلى البرنامج في ويندوز 11. من قبيل إمكانية توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي، وإمكانية إزالة خلفية الصور.

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