ما ألقته قوات الإحتلال من قنابل على غزة في أيام يعادل ما ألقته أمريكا على أفغانستان خلال عام

قال خبير دولي أن ما ألقته قوات الإحتلال من قنابل على قطاع غزة خلال أيام ، يعادل ما ألقته الولايات المتحدة الأمريكية من قنابل على أفغانستان خلال عام.

قال خبير دولي أن ما ألقته قوات الإحتلال من قنابل على قطاع غزة خلال أيام ، يعادل ما ألقته الولايات المتحدة الأمريكية من قنابل على أفغانستان خلال عام.

فنقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن المستشار العسكري في الجيش الهولندي، مارك جارلاسكو “تسقط إسرائيل في أقل من أسبوع ما أسقطته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام، في منطقة أصغر بكثير وأكثر كثافة سكانية، حيث ستتضخم الأخطاء”.

الخبير الدولي، الذي سبق له وعمل كمستشار عسكري في مجلس حقوق الإنسان، كما سبق له وخدم في البنتاغون حيث ساعد بالتخطيط للضربات الجوية الأمريكية على العراق.

جارلاسكو قال للصحيفة نقلا عن سجلات عسكرية أمريكية إن أكبر عدد من القنابل والذخائر الأخرى التي ألقيت خلال عام واحد خلال الحرب في أفغانستان بلغ ما يزيد قليلا عن 7423 قنبلة.

وخلال الحرب بأكملها في ليبيا، فقال حلف شمال الأطلسي أنه أسقط أكثر من 7600 قنبلة وصاروخ من طائراته. في حين قال سلاح جو الإحتلال يوم الخميس الماضي أنه ألقى 6000 قنبلة على غزة منذ بداية عدوانه على القطاع.

وإضافة إلى عدد القنابل التي ألقتها قوات الإحتلال على سكان قطاع غزة، فقد وثقت منظمات دولية استخدام قوات الإحتلال لأسلحة محظورة دوليا في عمليات القصف مثل قنابل الفوسفور الأبيض.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي وثقت استخدام الإحتلال الإسرائيلي لقنابل الفوسفور الأبيض في بيانها “إن استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ينتهك واجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين والخسائر في الأرواح، المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي.”