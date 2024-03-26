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ما هو سر اهتزاز الجسم قبل النوم؟

الشروق أونلاين
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ما هو سر اهتزاز الجسم قبل النوم؟
ح. م

هي حالة نعرفها تقريبا جميعا قبل النوم أو أثناء الغفوة، وهي الإحساس باهتزاز مفاجئ، غالبا ما يكون مصاحبا بالشعور بالسقوط، فيعيدنا للوعي.

هذه الحالة لا يزال الخبراء مستمرين في دراستها لفهمها أكثر، فلا تزال عديد الأسئلة المرتبطة بها بقيت بدون إجابة. حتى ولو اتفق الباحثون على أن سببها هو استرخاء العضلات وانتقالها إلى حالة مريحة مما يعني الدخول في النوم، وبسبب تفسير الدماغ لها على أنها سقوط فيرسل إشارات إلى عضلات الساق والذراع في محاولة لاستعادة التوازن.

أما عن أسباب اهتزازات بداية النوم هذه، والمنتشرة من 60 إلى 70 بالمئة، فتقول الدراسات أن هناك مجموعة كبيرة من الأسباب المحتملة، بما في ذلك: القلق، والكافيين، والإجهاد، والأنشطة المرهقة في المساء.

وبالتالي تعتبر هذه الحالة أكثر شيوعاً لدى الأشخاص الذين يحاولون محاربة النوم أو حرموا أنفسهم من النوم لأكثر من 24 ساعة.

ويعتقد الباحثون أن قلة النوم أو النوم بقلق أو الحرمان من النوم يربك العضلات والدماغ. ما يجعل العضلات تحاول باستمرار الاسترخاء والتوقف للراحة، في حين أن الدماغ يبقى مستيقظا مرسلا باستمرار تفسيرات خاطئة للسقوط أو فقدان التوازن.

وبشكل عام، تعتبر اهتزازات بداية النوم أو النفضة النومية ظاهرة فيزيولوجية طبيعية، وعادةً ما لا تشكل مشكلة صحية خطيرة. لكن في بعض الحالات، قد يكون من المستحسن استشارة الطبيب للتحقق من وجود أي أسباب مرتبطة بالحالة الصحية الفردية.

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