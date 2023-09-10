مباحثات بين وزير العدل ورئيس مجلس الدولة الإيطالي

حول التعاون الثنائي في مجال القضاء..

تباحث وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبّي، الأحد، بمقر الوزارة، مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي لويجي ماريوتي، حول التعاون الثنائي في مجال القضاء.

وأفاد بيان وزارة العدل أن الطرفان تطرقا إلى “واقع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال القضائي. وبحث سبل تطويرها في مختلف الميادين، لاسيما في الجانب الـمتعلق بالقضاء الإداري”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار الزيارة التي يقوم بها ماريوتي للجزائر للإشراف على اختتام مشروع التوأمة المؤسساتيّة. بين هذه الهيئة القضائية العليا ووزارة العلاقات مع البرلـمان”.

وحضر اللقاء حسب بيان الوزارة سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، ورئيس مجلس الدولة بالجزائر محمد بن ناصر.