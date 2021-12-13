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مباراة الجزائر- قطر.. مناصرو الخضر يطالبون بنصيبهم من التذاكر

الشروق أونلاين
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مباراة الجزائر- قطر.. مناصرو الخضر يطالبون بنصيبهم من التذاكر

ناشد مناصرو الخضر في قطر، السلطات تمكينهم من الحصول على نصيبهم من تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره القطري في نصف النهائي منافسات كأس العرب 2021.

ودخلت جماهير الجزائر في سباق مع الزمن من أجل الحصول على التذاكر التي ستسمح لها بحضور مواجهة قطر ضمن منافسات كأس العرب 2021.

وحسب الأصداء تواجه جماهير الجزائر صعوبات عديدة للحصول على تذاكر مواجهة نصف النهائي، حيث إن الجماهير القطرية كانت السباقة للفوز بها، باعتبارها لعبت مباراة ربع النهائي قبل 24 ساعة من ديربي “الخضر” و”أسود الأطلس”.

كما أن الجماهير المغربية قامت بحجز عدد كبير من تذاكر المربع الذهبي لكونها كانت واثقة من ترشح منتخبها على حساب الجزائر في ربع النهائي.

وتسعى جماهير “الخضر” لإيجاد حلول استثنائية تسمح لها بالحصول على تذاكر مباراة قطر، وستكون مهمتها صعبة للغاية إلى غاية إيجاد حل لمشكل التذاكر.

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