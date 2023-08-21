مجموعة “بريكس” قادرة على إحداث “تغييرات كبيرة” في الاقتصاد العالمي

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا:

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يوم الأحد، إن مجموعة “بريكس” تمتلك القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في كلمة لرامافوزا بمناسبة احتضان جنوب إفريقيا لقمة بريكس الـ15 في الفترة بين 22 و24 أوت الجاري.

وأكد رامافوزا في كلمته أن “دول المجموعة من شأنها تشكيل الديناميكيات العالمية، وإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية”.

وأضاف الرئيس الجنوب إفريقي يقول:”يتزامن عقد قمة بريكس مع تحديات عالمية، ستحدد مسار الأحداث الدولية لسنوات قادمة”.

قبل أن يتابع القول:”تؤدي دول بريكس دورًا مهمًا في العالم، نظرًا لقوتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي وتعاونها التنموي”.

حيث أشار في هذا الصدد، إلى أن أعضاء المجموعة يشكلون ربع الاقتصاد العالمي، خمس التجارة العالمية، و40 بالمئة من سكان العالم.

وقد تجاوزت حصة دول مجموعة “بريكس” في الاقتصاد العالمي، لأول مرة، حصة مجموعة الـ7 الكبار. حسب ما رصده معهد بريطاني للأبحاث الاقتصادية.

ووفق ما نقلته مجلة “فوربس” عن معهد “أكورن ماكرو” للاستشارات مطلع أفريل، فقد بلغت حصة دول “بريكس” الخمس في الاقتصاد العالمي ما نسبته 31.5 بالمئة.

وتضمّ المجموعة كلّ من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. وهي مرشّحة للتوسّع لتشمل أعضاء جدد. على غرار الجزائر، التي أبدت رغبتها بالانضمام إلى بريكس بشكل رسمي.