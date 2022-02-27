“محطتي” تطبيق جديد لتنظيم رحلات الجزائريين

يتضمن معلومات حول جميع المحطات البرية والرحلات والأسعار

أعلنت شركة استغلال وتسيير المحطات البرية “سوغرال” رسميا، دخول تطبيقها الجديد “محطتي” حيز الخدمة، لتمكين الجزائريين من الاطلاع الإلكتروني الآني على برامج الرحلات المبرمجة في كافة المحطات البرية عبر الوطن، والحصول على معلومات دقيقة تشمل أسماء الناقلين ومواقيت السفر والأسعار.

وأكدت “سوغرال” في بيان لها أن تطبيق “محطتي” متواجد مجانا في متجر “غوغل بلاي” ويمكن استعماله باللغة العربية والفرنسية، ويمكن للمواطنين من خلاله الاطلاع على مسار جميع الرحلات البرية، مع محطات التوقف المختلفة والأسعار الموافقة لكل محطة، بالإضافة إلى معرفة مختلف المرافق المتوفرة لكل محطة، والاستفادة من معلومات محيّنة عن الرحلات على مدار الساعة، تتضمن المواقيت وأسعار التذاكر وأهم العناوين التعريفية للمحطات بجميع الولايات.

وجاء الإعلان عن هذه الخدمة الرقمية قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، أين تشهد محطات المسافرين عبر الوطن حركية أكبر، خاصة في الفترات الليلية، ويسهل هذا التطبيق سفر الجزائريين من خلال الاطلاع على برامج جميع الرحلات دون عناء التنقل، وتفادي مشاكل تأجيل وإلغاء الرحلات التي كانت تتسبب في مبيت عائلات بأكملها في محطات المسافرين، بالإضافة إلى ضبط الأسعار وطنيا، وتمكين المسافرين من المطالبة بجميع حقوقهم أثناء السفر، والتبليغ الرقمي السريع عن السائقين المناورين والمتسببين في مشاكل ومعاناة لزبائنهم، خاصة مع تنامي ظاهرة اختيار بعض أصحاب الحافلات للمطاعم التي تستقبل المسافرين، والتي تكون خارج محطات الخدمات التي تضمن أسعارا أقل وخدمات أفضل، حيث يستفيد السائق ومرافقوه من وجبات مجانية مقابل رفع أسعار الوجبات المقدمة للمسافرين وهو السلوك الذي انتقدته المنظمة الجزائرية للمستهلكين وطالبت المسافرين بالإبلاغ عن هؤلاء السائقين، وهذا ما يوفره تطبيق “محطتي” الذي يتضمن ركنا مخصصا للشكاوى والملاحظات.