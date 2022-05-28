مختصون: أزيد من 7500 إصابة بسرطان القولون والمعدة سنويا في الجزائر

أكد رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في مجال طب الأورام البروفسور عدة بونجار، تسجيل أزيد من 7500 إصابة بسرطان القولون والمعدة سنويا، موضحا أن سرطان الجهاز الهضمي يمثل نسبة 25 بالمائة من أنواع السرطانات المنتشرة بالجزائر.

ودق البروفسور بونجار، في تدخله خلال الأيام العلمية للجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في مجال طب الأورام ناقوس الخطر حول انتشار سرطان الجهاز الهضمي داعيا إلى “وضع استراتيجية وطنية للكشف المبكر والوقاية منه مما سيؤدي إلى الشفاء منه بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90 بالمائة” معبرا في هذا السياق عن أسفه لتقدم الحالات الى العلاج في وضعية متقدمة جدا للمرض مما يجعل فرص شفائها تتضاءل بنسبة 50 بالمائة.

وتابع المتحدث بالتأكيد أن الجزائر تسجل 4500 حالة لسرطان القولون والمستقيم و3000 لسرطان المعدة سنويا.

ويعتبر سرطان الجهاز الهضمي الذي يشمل سرطان القولون والمستقيم والكبد والانبوب الهضمي والبنكرياس من أكثر أنواع السرطانات المنتشرة بالجزائر حيث يتصدر سرطان القولون والمستقيم كل الأنواع الأخرى متبوعا بسرطان المعدة.

كما شدد من جانب آخر على دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام بضرورة توعية المواطنين بأهمية الكشف المبكر لهذا النوع من السرطان سيما لدى الأشخاص البالغين 50 سنة فما فوق.

ومن بين عوامل الإصابة الى جانب الأسباب الجينية والبيئية أرجع ذات الأخصائي العامل الرئيسي إلى النظام الغذائي الذي اتبعه المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة وتخليه عن نمطه الغذائي التقليدي السليم والصحي والخالي من الدهنيات والسكريات والملونات الغذائية.

ومن بين عوامل الخطر الأخرى ذكر البروفسور بونجار بعامل البدانة وقلة الحركة مؤكدا على أن ممارسة الحركة إلى جانب إتباع نمط غذائي صحي سيساهمان في التخفيض من سرطان الجهاز الهضمي بنسبة 50 بالمائة وحتى وان ظهر فان تعقيداته لا تكون خطيرة”.