مخطط الحكومة “يُبعثر” أجندة البرلمان

المجلس الشعبي يفصل في رؤساء اللجان وأعضائها الخميس

جلسة استعجالية أو تأجيل مناقشة الخطة إلى سبتمبر

يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني الخميس، لتوزيع المهام على نواب الرئيس الجدد والفصل في رؤساء وأعضاء اللجان التي تسيل لعاب الأحزاب والوافدين الجدد إلى مبنى زيغود يوسف نظرا للامتيازات التي تتضمنها وتتقدمها اللجان الاقتصادية والمالية والخارجية والقانونية، في حين سيدرس المكتب أيضا الخيارات المتاحة لمناقشة مخطط عمل الحكومة، وهذا إما عبر استدعاء الرئيس للبرلمان في جلسة استعجالية أو تأجيل الملف إلى افتتاح الدورة شهر سبتمبر.

يسابق رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ونوابه الجدد الزمن لإنهاء تنصيب هياكل المجلس وتعيين رؤساء الكتل البرلمانية قبل اختتام دورة البرلمان، هذه اللجان التي كانت محل صراع خفي بين ممثلي الشعب نظرا للامتيازات و”السلطة” التي تتضمنها هذه المناصب، وسينظر اجتماع اليوم للفصل في ذلك، خاصة وأنها كانت محل مشاورات ماراطونية بين الكتل البرلمانية المعنية.

وسيحظى مخطط عمل الحكومة بنصيب من المناقشات خلال اجتماع مكتب المجلس، لاسيما وأن أجندة الغرفة السفلى للبرلمان هذه المرة تزامنت مع اختتام الدورة ما أخلط الأوراق، لذلك من المنتظر أن يدرس أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني الخيارات المتاحة لمناقشة مخطط عمل الحكومة، وذلك إما بتأجيله إلى افتتاح الدورة البرلمانية شهر سبتمبر وهو ما يتنافى مع نص القانون الذي حدد ضرورة ذلك خلال 45 يوما من تنصيب الحكومة الجديدة، أو انتظار ما سيسفر عنه قرار الرئيس بهذا الشأن، خاصة مع احتمال استدعاء البرلمان في دورة استعجالية لمناقشة مخطط عمل الحكومة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يستدعي فيها رئيس البرلمان للاجتماع في دورة طارئة وذلك خلال عطلته السنوية.

وسيكون النواب الجدد أمام أول امتحان لهم، بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك لمناقشة مخطط عمل الحكومة، وفي هذا الإطار، يقول المختص في القانون الدستوري عمار رخيلة لـ”الشروق”، أن الغرفة السفلى للبرلمان في الوقت الراهن في جلسات تنصيب المجلس وهيئاته، وهو ما يعد عملا تنظيميا على المستوى الداخلي لذلك – حسبه – اللجوء إلى عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان قبل افتتاح الدورة المقبلة أمر مستبعد.

وحسب ما سبق وأن أشارت إليه “الشروق”، فمن المفروض أن يكون مخطط عمل الحكومة جاهزا قبل 23 أوت المقبل، أي في ظرف 45 يوما من تنصيب الحكومة الجديدة، حيث سيتم طرحه على مجلس الوزراء لينزل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، إلى البرلمان، مع افتتاح الدورة، لعرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني، ويعد هذا المخطط الثاني الذي سيعرض منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، حيث سيتضمن هذا الأخير تفاصيل مخطط الإنعاش الاقتصادي وآليات تنفيذه والحلول المستقبلية لتحريك عجلة الاقتصاد.