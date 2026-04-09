مدافع شباب بلوزداد يخضع لعملية جراحية ناجحة

خضع مدافع شباب بلوزداد شعيب كداد لعملية جراحية ناجحة، على مستوى الركبة.

وتعرض مدافع “الشباب” مؤخرا لإصابة على مستوى الركبة، استدعت خضوعه للجراحة.

وأصدر فريق شباب بلوزداد بيانا، حول الوضعية الصحية للاعب، أكد خلاله خضوعه لعملية جراحية ناجحة.

وجاء في بيان إدارة “الشباب”: بهذه المناسبة، يتمنى له لاعبو الفريق وأعضاء الطاقم الفني والطبي والإداري، وكافة أسرة نادي شباب بلوزداد، الشفاء العاجل لشعيب كداد، وعودة سريعة إلى الميادين لمواصلة مشواره مع الفريق في أفضل الظروف”.