-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدافع شباب بلوزداد يخضع لعملية جراحية ناجحة

عمر سلامي
  • 115
  • 0
مدافع شباب بلوزداد يخضع لعملية جراحية ناجحة
ح.م
شعيب كداد

خضع مدافع شباب بلوزداد شعيب كداد لعملية جراحية ناجحة، على مستوى الركبة.

وتعرض مدافع “الشباب” مؤخرا لإصابة على مستوى الركبة، استدعت خضوعه للجراحة.

وأصدر فريق شباب بلوزداد بيانا، حول الوضعية الصحية للاعب، أكد خلاله خضوعه لعملية جراحية ناجحة.

وجاء في بيان إدارة “الشباب”: بهذه المناسبة، يتمنى له لاعبو الفريق وأعضاء الطاقم الفني والطبي والإداري، وكافة أسرة نادي شباب بلوزداد، الشفاء العاجل لشعيب كداد، وعودة سريعة إلى الميادين لمواصلة مشواره مع الفريق في أفضل الظروف”.

مقالات ذات صلة
إنفانتينو يمتدح “الفيفا”… وتذاكر نهائي المونديال تصدم الفقراء

إنفانتينو يمتدح “الفيفا”… وتذاكر نهائي المونديال تصدم الفقراء

مدرب ريال مدريد يعلّق بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ

مدرب ريال مدريد يعلّق بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ

هذا هو توقيت مباريات “الخضر” في مونديال 2026

هذا هو توقيت مباريات “الخضر” في مونديال 2026

وفاة مدرب منتخب رومانيا “لوتشيسكو”

وفاة مدرب منتخب رومانيا “لوتشيسكو”

إيران تتهم “الفيفا” بـازدواجية المعايير… وتطالب بتجميد عضوية إسرائيل

إيران تتهم “الفيفا” بـازدواجية المعايير… وتطالب بتجميد عضوية إسرائيل

مدرب جديد لِاتحاد الحراش

مدرب جديد لِاتحاد الحراش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد