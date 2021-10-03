مدرب آدم وناس السابق يقدم هذه النصيحة لسباليتي

الجزائري لم يحصل على فرصته كاملة في نابولي

لم ينجح الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي، في حجز مكانة أساسية مع الفريق رغم تألقه اللافت في الفترة التحضيرية، والإشادة الإعلامية والجماهيرية الواسعة، التي حظي بها كلما شارك بديلا في المباريات، ما أثار الكثير من الشكوك حول مستقبل نجم “الخضر” مع نادي الجنوب الإيطالي في حال تواصل مشاركاته المتقطعة في المباريات.

والغريب في قصة وناس أن المدير الفني لنابولي، لوتشيانو سباليتي، هو من أصر على بقاء نجم نادي بوردو الفرنسي السابق مع النادي هذا الموسم، ووعد النجم الجزائري بمنحه فرصة اللعب مع نابولي التي افتقدها منذ انضمامه إليه صيف عام 2017، ما جعل وناس يرفض العروض التي وصلته في الصيف، وأبرزها عرض نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

وقال مدرب نادي كروتوني الإيطالي السابق، سيرسي كوسمي، في تصريحات لقناة “كنال 21” الإيطالية، إن مدرب نابولي، لوتشيانو سباليتي، اتصل به الصيف الماضي من أجل الحصول على معلومات عن اللاعب الجزائري الذي لا يعرفه جيّدا، وصرح: “لقد اتصل بي سباليتي وسألني عن وناس”، وتابع: “لقد كنت واضحا وقلت له إن وناس لاعب رائع ولا يجب أن تتخلى عنه قبل أن تمنحه الفرصة”، وتابع المدرب الذي أعاد وناس إلى الواجهة الموسم الماضي: “وناس لاعب كبير، لقد قدم مع كروتوني مستويات كبيرة جدا، إنه يقوم بمراوغات وأشياء خارقة التي لا تنتظرها من أي لاعب”، وأردف: “وناس جاهز للعب مع فريق كبير كنابولي”، ورغم اعتراف المدرب السابق لوناس بقدراته، إلا أن النجم الجزائري لم ينل فرصته كاملة لحد الساعة.

إلى ذلك، عاد موقع “أريا نابولي” المختص في متابعة أخبار نادي الجنوب الإيطالي إلى تصريحات المدرب كوسمي، وأكد بأن لوتشيانو سباليتي، سيواجه خطر تضييع آدم وناس في الميركاتو الشتوي المقبل، إن واصل معاملته بهذه الطريقة، مستغربا عدم منحه فرصة اللعب أساسيا حتى في الدوري الأوروبي الخميس الماضي أمام نادي سبارتاك موسكو الروسي، ثامن ترتيب الدوري الروسي.

يجدر الذكر، أن وناس غاب عن تربص المنتخب الوطني الشهر الماضي ومباراتي جيبوتي وبوركينافاسو، بسبب انشغاله في تلك الفترة بحسم مستقبله مع نابولي، قبل أن يعيد بلماضي إلى “الخضر” بمناسبة المواجهة المزدوجة المنتظرة أمام النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 يومي 8 و12 أكتوبر الجاري.