مدرب جديد لِاتحاد الحراش

مدرب جديد لِاتحاد الحراش

أعلنت إدارة نادي اتحاد الحراش مساء الإثنين، عن تعيين مدرب جديد لِفريقها الكروي.

وكانت إدارة الاتحاد قد أنهت مهام المدرب السابق عبد الرحمان عصمان، مساء السبت الماضي.

وبات التقني اليامين بوغرارة مدربا جديدا لِفريق “الكواسر”، والثالث هذا الموسم للنادي، بعد عز الدين آيت جودي (إلى غاية أكتوبر الماضي) وعبد الرحمان عصمان.

وغاب بوغرارة عن نشاط التدريب منذ أواخر ماي الماضي، حينما كان يُشرف على اتحاد بسكرة.

وقبل خمس جولات عن انتهاء بطولة القسم الثاني، يستهدف المدرب اليامين بوغرارة الآن تحقيق هدف الصعود إلى القسم الوطني الأول، في مهمة صعبة لكن غير مستحيلة، ذلك أن صاحب المركز الثاني يُمكنه خوض بطولة مصغّرة للارتقاء إلى حظيرة النخبة.

