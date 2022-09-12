مديرية الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 600 عون حماية مدنية ذكور.
وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية شرته على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن توظيف 600 عون حماية ذكور سيكون لصالح مديريات الحماية المدنية لولايات الجنوب المستحدثة.
إعلان عن #توظيف على أساس الإختبارات لرتبة عون، لسنة 2022.
تعلن المديرية العامة #للحماية_المدنية عن تنظيم #مسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف ست مائة 600 عون حماية مدنية ذكور لصالح مديريات الحماية المدنية لولايات الجنوب المستحدثة :https://t.co/3lPuK052Vd
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) September 12, 2022