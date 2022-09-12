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الجزائر

مديرية الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف

الشروق أونلاين
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مديرية الحماية المدنية تعلن عن مسابقة توظيف
أرشيف
أفراد الحماية المدنية

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 600 عون حماية مدنية ذكور.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية شرته على صفحتها الرسمية عبر تويتر أن توظيف 600 عون حماية ذكور سيكون لصالح مديريات الحماية المدنية لولايات الجنوب المستحدثة.

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