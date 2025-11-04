-- -- -- / -- -- --
مراقبة وقف إطلاق النار في غزة.. مديرة الاستخبارات الأمريكية تقرّ بأمر هام 

جواهر الشروق
  • 1179
  • 0
مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد

أقرّت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، بأمر هام متعلق بمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد عدة خروقات، منذ دخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وقالت غابارد، خلال زيارتها مركز التنسيق المدني العسكري المشترك في تل أبيب، الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة الهدنة في القطاع: “هناك شعور حقيقي بالأمل ليس في إسرائيل فقط، بل في الشرق الأوسط بأكمله، لأول مرة منذ سنوات”.

وحذّرت من أن “الإشراف على تنفيذ الاتفاق، يمثل مهمة معقدة تتطلب مزيدا من التواصل والتنسيق والشفافية المتبادلة بين جميع الأطراف”، مضيفة أن “هذا المركز مثال حيّ على ما يمكن أن يتحقق عندما تتحد الدول من أجل مصالح.

وكشفت أن “16 دولة و20 منظمة غير حكومية تعمل حاليا جنبا إلى جنب كجزء من هذه القوة المدنية والعسكرية متعددة الجنسيات التي تهدف إلى جلب الاستقرار إلى غزة، في حين تفتح فصلا جديدا في الشرق الأوسط”.

وتابعت: “يجب على الشعب الأمريكي أن يعلم أن الوجود الأمريكي في مركز تنسيق الشؤون الإنسانية يتعلق بالقيادة والتنسيق والخدمة”، لافتة إلى أنه وخلال محادثاتها مع قادة في مختلف أنحاء المنطقة، تكلم الناس بصراحة وأمل عن مستقبل يحدده التعاون والاستقرار.

وأكدت أن “التقدم ممكن في ظل قيادة قوية ورؤية مشتركة للسلام”، مردفة في ختام كلمتها لقناة فوكس نيوز: “إنها مهمة صعبة تتطلب تواصلا واضحا وتنسيقا وشفافية، فالاستخبارات لا تدعم الأمن فحسب، بل تدعم أيضا تحقيق السلام والاستقرار الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وجاءت زيارة غابارد المفاجئة في الوقت الذي تعمل فيه القوات الأمريكية على تخطيط وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

افتتاح المتحف المصري الكبير

محمد بن سلمان يزور واشنطن قريبا.. وملفات ساخنة على طاولة ترامب

الاحتلال يعلن هوية الأسرى الثلاثة الذين تسلم جثثهم.. أحدهم قائد رفيع

ترامب: أستطيع نزع سلاح حماس بسرعة والاعتراف بدولة فلسطين!

مستعدّون للحوار… وهذا هو الشّرط!

لائحة مجلس الأمن تحسم في مركزية تقرير المصير

