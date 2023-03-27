مسلسل 11/11 يتصدر الأعمال التلفزيونية ويحقق أكثر من مليوني مشاهدة في ثلاثة أيام

أسامة قبي ينجح في أول تجربة درامية على "الشروق":

تصدر مسلسل “11/11″، الذي تبثه قناة “الشروق”، قائمة الأعمال الدرامية الأكثر متابعة من طرف المشاهد، منذ الحلقات الأولى من عرضه، التي ترجمتها نسب المشاهدة العالية، بالإضافة إلى بروزها ضمن الأعمال الأكثر بحثا على اليوتيوب.

يقدم مسلسل 11/11 لمخرجه أسامة قبي قصة جديدة للمشاهد يسودها الغموض والإثارة ترتبط بعنوان المسلسل الذي يعد تاريخ اقتراف جريمة قتل غامضة في حق الفتاة “ملاك” يوم 11 نوفمبر، الذي يعد نقطة انطلاق أحداث المسلسل بتوجيه شخصياته أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض لتبدأ رحلة البحث في ملابسات الجريمة، بهدف كشف هوية المجرم، ما يخلق التوتر وسط كل الشخصيات المحيطة بالفتاة المغدورة، ويبعث الشك فيهم عبر طرح جملة من التساؤلات حول هوية القاتل الذي قد يكون من بين أحد أصدقائها أو عائلتها لتكشف أحداث المسلسل عن وقائع القضية التي تبدو أكثر تعقيدا مع مرور الوقت.

يعيد المحقق عابد (عزيز بوكروني) فتح ملف قضية اغتيال “ملاك” بعد مرور خمس سنوات عن الحادثة، ما يقلب حياة المحيطين بالمغدورة رأسا على عقب، خاصة في ظل الشكوك التي أصبحت تحوم حول فرضية تورط شقيقها “لؤي” (يوسف سحيري) في القضية والذي يحاول بدوره التعمق في تفاصيل الجريمة لكشف من كان وراء اغتيال شقيقته مما يدفعه لإعادة ربط الاتصال بأصدقائه الذين قطعوا علاقتهم به قبل خمس سنوات أي منذ وقوع حادثة الاغتيال.

ويشارك في أداء أدوار المسلسل الذي كتبه وأخرجه أسامة قبي وفق معايير تقنية وفنية عالية، نخبة من الممثلين، على غرار يوسف سحيري في دور لؤي، أنيسة باي في دور المغدورة ملاك شقيقة لؤي، إلى جانب حليم زريبيع ومحمد فريمهدي في دور نبيل زميل لؤي في العمل، والأصدقاء هيفاء رحيم، مزيان عميش، زكرياء كراوت، وأكرم جغيم الذي يخفي بحوزته أسرار الجريمة التي أصبحت تؤرقه هو وأصدقائه بسبب خوفهم من بوحه بها في لحظة ضعف نتيجة تأنيب ضميره.

كما يشارك الممثل عزيز بوكروني في أداء دور المحقق عابد في المسلسل، فيما تؤدي الممثلة مليكة بلباي دور زوجته “نورة”، إلى جانب مشاركة الفنانين عايدة قشود وزهير بوزرار في أدوار والدي هشام وبوعلام بناني في دور والد ملاك ولؤي.

وقد تمكن مسلسل “11/11” الذي يبث على قناة “الشروق”، من استقطاب اهتمام الجمهور منذ عرض أولى حلقاته المليئة بالغموض والإثارة، التي ترجمتها نسب المشاهدة العالية التي فاقت مليوني مشاهدة في ظرف ثلاثة أيام.

يوسف سحيري يتحدث عن دوره في 11/11 ويؤكد:

لدينا إمكانيات لصناعة دراما قوية ومواقع التواصل ليست معيارا للنجاح

أكد بطل مسلسل 11/11، يوسف سحايري في تصريحه لـ”الشروق”، أن نجاح أي عمل سواء كان دراميا أم كوميديا، يرتبط بهوية الجمهور المتلقي والذي يبحث عن ذاته بين أحداث العمل، وبالتالي، وجب التركيز على انتقاء سيناريو مدروس يراهن كل مخرج عليه على استقطاب المشاهد، وهو ما حدث في مسلسل 11/11 الذي أخرجه اسامة قبي، فرغم أنه يخوض أول تجربة له في الدراما التلفزيونية، إلا أنه يقدم سيناريو في منتهى الاحترافية بكل ما يحمله من تفاصيل، وذلك ما حفزني أكثر على المشاركة في المسلسل تشجيعا للمخرج الذي ينطلق من أسس صحيحة في مجال السينما ترجمها في طريقة طرحه الجديدة للأحداث على الطريقة الأمريكية التي شدت انتباه المشاهد أكثر من خلال تقديم قصة مدروسة ومضبوطة مع الفريق التقني دون ترك المجال للارتجال، لأن مجرد تغيير بسيط قد يؤدي إلى نتائج مختلفة عن الأحداث الرئيسية.

واعتبر سحايري مشاركته في مسلسل 11/11 تجربة مميزة، خاصة وأنه يقدم دورا خارجا عن المألوف ضمن عمل مليء بالإثارة والغموض، داعيا بالمناسبة إلى التنويع في الإنتاج على مدار السنة وعدم التقيد بشهر رمضان، خاصة وأن الجزائر بلد بحجم قارة تملك من الثقافة والعادات والتقاليد ما يمكنها من صناعة دراما متنوعة، وبالتالي، وجب العمل أكثر، لأن ما يتم تقديمه لحد الآن لا يزال غير كاف للإشباع شهية المشاهد والفنان في آن واحد قبل الحديث عن أرقام ونسب المشاهدة التي لا يعتبرها معيارا لنجاح أو فشل العمل بقدر ما يهمه رأي المختصين فيه.