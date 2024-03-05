مشروع لشركة “أسترازينيكا” لتصنيع 5 أدوية في الجزائر

تخص السرطان والسكري وبعض الأمراض النادرة

أكد المدير العام لمخابر الشركة العالمية “أسترازينيكا” في الجزائر، فؤاد بغلي، أن هذه الأخيرة ستصبح أول دولة رائدة في تصنيع دواء السكري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد وضع مخطط لإنجاز مراحل تركيب المعدات والتدقيق واختبارات الجودة من عام 2022 إلى 2025، لتصل الطاقة الإنتاجية المتوقعة إلى 900 ألف وحدة بنهاية هذه الفترة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لوضع دفتر شروط دخول أدوية جديدة ومتطورة لـ”أسترازينيكا” للسوق الجزائرية، بينها 4 أدوية تعالج 7 أمراض نادرة.

ويتوقع، بحسب المتحدث، خلال الستة أشهر القادمة، الشروع في تصنيع 5 أدوية مهمة للشركة العالمية “أسترازينيكا” في الجزائر، بعد توقيع شراكة إستراتيجية مع مصانع أدوية محلية، للبدء في إنتاج هذه الأصناف الجديدة المتطورة الخاصة بالسرطانات وأكثرها سرطان الرئة، والسكري والأمراض النادرة.

وأوضح مسؤول الشركة العالمية “أسترازينيكا” في الشرق الأدنى والمغرب العربي، رامي إسكندر، الثلاثاء، في ندوة صحفية بفندق “سوفيتال” بالعاصمة، أن مخابر هذه الأخيرة تطمح للتوسّع والتوطين من خلال إدخال أدوية جديدة ومتطورة للسوق الجزائرية، حيث من المتوقع أن تصل طاقة الإنتاج لأدوية علاج أمراض الجهاز الهضمي إلى 1.4 مليون وحدة، كما تهدف ذات الشركة العالمية، خلال الخمس سنوات القادمة، إلى إبرام شراكات مع مختلف الأطراف الجزائرية والبداية بإنتاج 5 أدوية متطورة لديها فعالية في تقليل مضاعفات أمراض السكري والسرطان أو علاجها نهائيا إذا كانت في بدايتها.

وحسب ما جاء في ندوة ممثلي شركة “أسترازينيكا“، فإن هذه الأخيرة ستتولى تكاليف التشخيص الأولي لمرضى السرطان، وخاصة سرطان الرئة والبروستات، وذلك من خلال حملات الكشف المبكّر من طرف قوافل الطواقم الطبية عبر كل الولايات خلال فترات معينة، حتى يتسنى لها توزيع أدويتها وفق الطلب وفي حدود ما تحتاجه المستشفيات الجزائرية لعلاج الأعداد المسجلة للمرضى الذين ثبت لديهم إصابات بالسرطان.